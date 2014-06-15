بانوان مازندران کابینت ساز می شوند/ رامسر محور آموزشهای الکترونیک خواهد شد

رضا گرزین در حاشیه بازدید از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیت های این مرکز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 12 نفر از بانوان در این رشته در مرکز فنی و حرفه ای رامسر مشغول آموزش و فعالیت هستند که همگی آنان از قشر تحصیل کرده جامعه هستند.

وی اضافه کرد: تحصیلکرده ها باید به این نقطه برسند که مدرک بدون مهارت ، اصالت نمی آورد و حلقه مفقوده اشتغال در ایران مهارت است که خوشبختانه سازمان فنی و حرفه ای در بیشتر رشته های فنی و مهندسی ، صنایع دستی ، تاسیسات ، فناوری و ... به همه هنر جویان مهارت لازمه را آموزش می دهد.



گرزین ضمن تاکید بر این امر که صرف مدرک گرایی دیگر در بازار کار جوابگو نیست، خاطر نشان کرد: جوانان تحصیل کرده باید به سمت مهارت آموزی سوق پیدا کنند.



مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران با ابراز رضایت از فعالیت و عملکرد مراکز علمی و کاربردی وابسته به فنی و حرفه ای در مازندران گفت: این دو مرکز در مقایسه با علمی و کاربدری های خصوصی و دولتی بسیار مطلوب عمل کرده و دقیقا هماهنگ و همراه با اهداف علمی و کاربردی پیش رفته اند.



وی افزود: بیشتر دانشجویان مراکز فنی و حرفه ای از فارغ التحصیلان دانشگاههای سراسری و پیام نور هستند و به این سو آمده اند تا تبدیل به یک تکنسین واقعی شوند.



گرزین با اشاره به ساخت مرکز آموزش هتل داری و گردشگری رامسر که بزودی کلنگ آن به زمین زده می شود، اظهار داشت : ضرورت ساخت اینگونه مراکز در غرب مازندران به واسطه حجم بالای گردشگری در این منطقه به شدت احساس می شود.



این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به وجهه الکترونیک بودن رامسر اشاره کرد و گفت : رامسر بعنوان شهر الکترونیک باید مجوز آموزشگاه الکترونیک نیز داشته باشد زیرا در آینده نزدیک نقش موثر ربات ها را در زندگی می بینیم و هر دختری بخواهد ازدواج کند باید یک ربات در جهیزیه وی گذاشته شود.



وی گفت: در خصوص اشتغال و برنامه های آن ایرادات زیادی وارد است و می توان گفت نظام و الگوی شغلی سهم خورده است زیرا ما هنوز با الگو های شغلی 40 سال پیش زندگی می کنیم این در حالیست که باید به سمت دانش روز برای اشتغال مطلوب پیش برویم و تفکر پشت میز نشینی دیگر جوابگوی کار نیست و بایستی استفاده از ظرفیت های اطرافمان را با یادگیری مهارت های لازمه سر لوحه برنامه کاری خود قرار دهیم.



گرزین اذعان داشت: مستند ترین و زیباترین منابع جهت اشتغال و پیشرفت ، منابع مغزی است و لذا ملاک و معبار برتری در عصر امروز تولید فکر بوده و در این راستا کسی برنده است که داناتر است و نه داراتر.



وی همچنین جهت اخذ بودجه برای احداث مرکز آموزش هتل داری و گردشگری رامسر قول مساعد داده و از زحمات محمود حاتمی رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان رامسر قدر دانی کرد.



فرماندار رامسر نیز در این بازدید ضمن قدر دانی از زحمات مجموعه مرکز فنی و حرفه ای رامسر بر استفاده از پتانسیل های غنی شهری و روستایی رامسر تاکید کرد و گفت: امروز به آنجا رسیده ایم که دیگر باید به خوبی منابع اطرافمان را شناسایی کرده و بر اساس نیاز سنجی شهرستان، از آن منابع ، بهره برداری مالی کنیم.



حسین شعبان سروری افزود: بطور مثال در روستاها ، دیگر جوانان چون نسل های گذشته با کار بدنی زیااد موافق نیستند، به همین دلیل می توان با واگذاری ادوات و ماشین آلات مکانیزه کوچک و اتخاذ سیاست های تشویقی مناسب و آموزش چگونگی بهره برداری از منابع خدادادی و طبیعی به آنان انگیزه کار داد.



محمود حاتمی رئیس مرکز فنی و حرفه ای رامسر نیز گفت: همواره هدف من و همکارانم در این مرکز ارائه آموزشهایی در مسیر اشتغال چون آموزش و تولید و فروش بوده است.



وی افزود: ارتقاء مهارت های شغلی و توانمند سازی فعالان عرصه صنعت ، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله اهداف مهم فنی و حرفه ای است که تاکنون به آن مبادرت ورزیده ایم.



حاتمی اضافه کرد: روی آوردن به سمت آموزشهای نوین ، توریست ، کشاورزی و الکترونیک می تواند گره کور بازار اشتغال را بازکرده و تا حدودی به این وضعیت سامان ببخشد.