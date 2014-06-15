برای هدایت جوانان به سمت معنویت از پتانسیل روحانیت باید استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح اوقات فراغت کانون های هنری و فرهنگی مساجد استان کرمانشاه، اظهار داشت: اوقات فراغت برای نوجوان و جوان، امری واجب و ضروری است که این مهم برنامه ریزی و تلاش مسئولان فرهنگی را طلب می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: طبق هماهنگی هایی که بین شهرداری و شورای اسلامی این شهر به عمل آمده است، 6 منطقه شهرداری خود به 60 محله تقسیم می شود.

وی افزود: براساس این تقسیم بندی، هر مسجد، بوستان، حسینه و... در استان کرمانشاه به عنوان یک کانون فرهنگی و ورزشی تعیین می شود که مسئولیت اداره این پایگاه ها بر عهده خود مردم است یعنی به صورت مردم محور اداره می شود.

جوهری بیان داشت: این طرح برای اولین بار در استان کرمانشاه اجرا می شود که در این طرح سعی بر آن شده است که جوانان را در امر مدیریت این اماکن مشارکت دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: اگر می خواهیم که جوانان را به سمت معنویات و علوم دینی و نیز ارزشهای مذهبی ببریم باید از پتانسیل های روحانیت و علمای استان کرمانشاه بهترین بهره را ببریم.

وی افزود: یکی از مشکلات در استان کرمانشاه، کمبود امکانات برای جوانان است که این معضل باید در سریع ترین زمان ممکن حل شود.