یک خیابان در همدان به نام خبرنگار ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زمانی عنوان کرد: درخواست نام‌گذاری یکی از امکان سطح شهر با عنوان خبرنگار در نشست فرماندار شهرستان همدان با مدیران رسانه‌ای و خبرنگاران، پیگیری و محقق شد.



رئیس گروه برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان در این زمینه گفت: پس از طرح این درخواست، از طریق روابط عمومی فرمانداری و دستور فرماندار، موضوع به طور وی‍ژه مورد پیگیری واقع شد.



رضا زمانی افزود: اولین جلسه کمیسیون نامگذاری با حضور نماینده فرمانداری همدان و دیگر اعضا در سوم خرداد ماه سال جاری تشکیل و اماکن فاقد نام شناسایی و در جلسه مطرح شدند.



وی عنوان کرد: در این جلسه با بررسی به عمل آمده، مقرر شد خیابان حد فاصل میدان باباطاهر و بلوار فلسطین با عنوان خبرنگار نامگذاری شود.



زمانی اضافه کرد: ساختمان‌های اداری مثل اداره کل محیط زیست، دیوان محاسبات، اداره کل منابع طبیعی، آتش‌نشانی، سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاری مهر در این خیابان قرار دارند.



رئیس گروه برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری همدان افزود: مصوبه این کمیسیون با تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید کمیته انطباق فرمانداری، توسط شهرداری اجرا می‌شود.

