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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۲

آیت الله نوری همدانی:

ولایت مداری و رعایت حجاب از ویژگی های بارز مردم آذربایجان است/ لزوم تواضع مدیران در مقابل مردم

ولایت مداری و رعایت حجاب از ویژگی های بارز مردم آذربایجان است/ لزوم تواضع مدیران در مقابل مردم

تبریز- خبرگزاری مهر: مرجع عالیقدر جهان تشیع گفت: ولایت مداری و رعایت حجاب و عفاف از ویژگی های بارز مردم متعهد و ولایی آذربایجان شرقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی در بیت امام جمعه تبریز، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس اصول اسلامی نخست باید خودمان را ساخته و به علم، ایمان و اخلاق مسلح شویم و برای تحقق مسوولیت اجتماعی نیز نسبت به سرنوشت انسان ها به خصوص مسلمانان در تمام جهان حساس باشیم.

وی افزود: سنگین بودن مسوولیت وظیفه مدیران را حساس تر و در واقع مسوولیت اصولی دارد و فردی، اجتماعی و شغلی شامل این تقسیم بندی و اصول است.

مرجع عالیقدر جهان تشیع با بیان اهمیت و جایگاه رهبری در جامعه گفت: رسالت پیامبر نیز پس از تعیین جانشین خود کامل شد.

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: نیاز انسان به رهبری بیش از نیاز انسان به پلک و ابرو است که نقش حیاتی در زندگی بشر دارد.

این مرجع شیعیان خاطرنشان کرد: با بیان اینکه یکی از مسایل بسیار مهم انسان ها مساله حکومت و رهبری است، افزود: در هر شرایطی خداوند زمین را بدون رهبر قرار نداده و این اهمیت رهبری و حکومت را نشان می دهد.

وی ولایت مداری و رعایت حجاب و عفاف در آذربایجان شرقی را ویژگی بارز این استان دانست که به خوبی خود را نشان می دهد.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: هرکس به کار مسلمانان و مشکلات آنان حساس نباشد، مسلمان نیست و در این خصوص مرزهای جغرافیایی مهم نیستند و مرزها فقط ایمان است.

مرجع عالیقدر جهان تشیع همچنین در ادامه گفت: دوست داشتن مردم، برخورداری از حسن خلق و اخلاق اسلامی و تواضع در مقابل مردم را از شرایط لازم برای مدیریت اسلامی است که رعایت این موازین و اصول فضیلت است.

وی خاطرنشان کرد: پست و مقام در واقع عاریتی چند روزه است و باید از این فرصت برای خدمت و اندوختن ذخیره آخرت استفاده شود.

آیت الله نوری همدانی در پایان تصریح کرد: از ویژگی های حکومت اسلامی داشتن چنین مدیرانی است که توفیق حاصل شده تا در عصر حاضر چنین انقلاب و حکومت اسلامی را درک کنیم.

 

 

کد مطلب 2312181

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