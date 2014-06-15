حمایت از ترجمه های صحیح قرآن کریم سیاست معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مؤسسه اسلامی و حسینیه هدایت تهران بازدید کرد.

در این بازدید معاون قرآن و عترت با اشاره به ترجمۀ قرآن کریم که توسط حجت الاسلام انصاریان صورت گرفته است، آن را کاری مبارک دانست و افزود: وقف این اثر، کاری ارزشمند است که جزء باقیات صالحات به شمار می آید.

وی با بیان اینکه تمام ترجمه های صورت گرفته از قرآن کریم باید برای چاپ منحصراً توسط معاونت قرآن و عترت تأیید شود، اظهار داشت: باید تشویق کنیم تا افراد جامعه از ترجمه های درست و کم غلط استفاده کنند.

حشمتی با اشاره به روان بودن و قابل فهم بودن ترجمۀ انصاریان، افزود: سیاست معاونت حمایت از ترجمه های صحیح قرآن کریم است.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین حسین انصاریان با بیان ویژگی های ترجمۀ منحصر بفرد قرآن که توسط وی صورت گرفته است گفت: در این ترجمه تلاش شده تا به خصوص در مورد آیاتی که سایر ترجمه ها ابهام وجود دارد، شفافیت صورت گیرد و توضیحات اضافۀ مربوط به آیات که از تفاسیر و روایات اهل بیت برگرفته شده است در پرانتز آمده است.

وی با اشاره به ویرایش ترجمه نهایی این اثر، گفت: این ترجمه وقف شده و به حضرت سید الشهدا (ع) هدیه شده است.

انصاریان با بیان اینکه آنچه خواهان دارد، ترجمۀ اصول کافی است، از اتمام ترجمۀ علمی و لغت شناسانۀ این کتب شریف تا 26 خرداد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ده جزء از قران کریم را به سبک منبری و کاربردی، تفسیر نموده است، گفت: در این تفسیر مباحث اجتماعی و روایات ناب و قطعه ای تاریخی مفید بهره برده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امام محمد غزالی در قرن چهارم هجری کتابی را تحت عنوان «جواهر القرآن» تألیف کرده و تمام آیات کاربردی را در آن جمع آوری نموده است، اذعان داشت: باید برای دبیرستانها و دانشگاهها نیز قرآن و نهج البلاغه ای کاربردی ایجاد کنیم و از طریق آموزش و پرورش و وزارت علوم آن را جزء مواد درسی آنان قرار دهیم. وی افزود: در دانشگاه جای عرفان اهل بیت خالی است.

حجت الاسلام انصاریان در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیتهای قرآنی منجر به رفتار و فرهنگ قرآنی نمی شود، پاسخ داد: این سوال دو جواب کلی و جزئی دارد؛ جواب جزئی این سؤال را با استفاده از نامه های جوانان که به بنده می رسد پاسخ می گویم؛ جوانان به من می گویند ما در منبر تغییر می کنیم و برای ترک گناه تصمیم می گیریم، اما وقتی وارد فضای آلودۀ جامعه می شویم ساخته های ذهنی ما در منبر فرو می ریزد.

وی در بیان جواب کلی این پاسخ عنوان کرد: جامعه در برابر هجمه های ماهواره ای، سایبری، اینترتی و تلفنهای همراه است که ما باید به مردم ابراز محبت کنیم و از ایجاد امواج تردید و دفعی خودداری نماییم. این خطیب توانا با اشاره به آیه «وَ عَلّمَ الآدَمَ الأسماء» گفت: زندگی انسان با دین، علم و هدایت آغاز شده است و اینکه مردم از دین و روحانیت فراری نیستند، ابراز داشت: به نظر من بی دینی از بد دینداری دینداران آغاز شده است.

تولیت مؤسسه و حسینیۀ هدایت با بیان اینکه اخلاق، حلقۀ اتصال دهندۀ ایمان به عمل صالح است، گفت: در آیات قرآن بر معرفت دهی، رشد عقل و اخلاق تأکید شده است.

وی با طرح این موضوع که دکتر و طبیب روحانی کم شده است، هدف منبرها را دین شناسی دانست تا مردم با استفاده از این تذکرات مطرح شده، در خطرات و گردنه ها، مراقب خود باشند.

حجت الاسلام و المسلمین انصاریان در پایان با بیان اینکه نمایشگاه قرآن محیط معنوی است، گفت: بازدید از نمایشگاه‌هایی که وصل به پروردگار است، اثرات روحی خوبی برای بازدیدکنندگان خواهد داشت.