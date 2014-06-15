جلالی: پارلمان اروپا صدای ملت ایران را بشنود/ بروک: پارلمان جدید اروپا براهمیت روابط با ایران تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، المار بروک رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و رودریک کیس‌وتر عضو کمیته روابط خارجی مجلس آلمان امروز (یکشنبه 25 خرداد ماه) با کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسـلامی ایـران با پارلمان اروپا دیدار و گفتگو کردند.

کاظم جلالی در این نشست با تبریک انتخابات اخیر اخیر پارلمان اروپا و انتخاب مجدد «بروک» به عنوان نماینده این پارلمان، گفت: امیدوارم پارلمان جدید اروپا برای ان منطقه و جهان مفید باشد.

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسـلامی ایـران با پارلمان اروپا با اشاره به روند رو به رشد روابط پارلمان جمهوری اسلامی ایران و اروپا و با انتقاد از بیانیه پارلمان قبلی اروپا در فروردین ماه(آوریل)، تصریح کرد: علیرغم روابط روبه‌رشد پارلمان جمهوری اسلامی ایران و اروپا و در شرایطی که دولت جدید در ایران انتخاب شده و گفتگوهای هسته‌ای در شرایطی عالی در حال برگزاری بود، متاسفانه قطعنامه صادر شده فضا را به کلی تغییر داد.

وی افزود: حضور فعال برخی گروه‌های مخالف ایران در پارلمان اروپا به خصوص حضور گروه‌های بی‌آبرویی چون MKO (گروهک تروریستی منافقین) جای شگفتی دارد چراکه اگر در خیابان‌های تهران گشتی بزنید مشاهده می‌کنید که حتی منتقدین نظام سیاسی ماهم این گروهک را قبول ندارند پس بهتر است پارلمان جدید اروپا تلاش کند حرف ملت ایران، دولتمردان و نمایندگان واقعی مردم کشور ما را بشنود.

جلالی با اشاره به آماده بودن شرایط برای ارتقا روابط پارلمانی ایران و اروپا، تاکید کرد: باید شرایط سازنده جدید با دیالوگی ایجابی بین دو پارلمان برقرار شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: انتظار ما از پارلمان اروپا این است که صدای واقعی ملت ایران را بشنود چراکه با عقلانیت و گفتگو می‌توان مشکلات را حل کرد.

وی ادامه داد: گفتگوهای پارلمان جمهوری اسلامی ایران و اروپا می‌تواند زمینه ساز توافق بزرگتری در آینده باشد اما پیش شرط این توافق کنترل افراطی‌ها به خصوص در پارلمان اروپاست.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید دولت ایران مورد حمایت قاطبه نمایندگان مجلس است، گفت: سیاست دولت و دکتر روحانی رئیس جمهور مبتنی بر تدبیر، عقلانیت و گفتگوی عزتمندانه در چارچوب قوانین بین‌المللی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مذاکرات هسته‌ای به شکل جدی مشارکت کرده است و ادامه این مسیر نیاز به واقع نگری از سوی طرف اروپایی دارد.

جلالی، تاکید کرد: برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای قطعا باید حقوق هسته‌ای ملت ایران به رسمیت شناخته شود و رفتار کشورهای بازی به هم‌زن مانند رژیم اشغالگر قدس مورد توجه قرار نگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یادآور شد: رژیم صهیونیستی از مذاکرات ایران و گروه 1+5 ناخشنود است چراکه منافع سیاسی و اقتصادی آنها با راه‌اندازی ایران هراسی تامین می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اخیر عراق، گفت: باید درباره تروریسم جدید تدبیر داشت چراکه داعش و سلفی‌ها تهدیدی جهانی به شمار می‌روند و رفتار آنها جنایت علیه حقوق بشر است.

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسـلامی ایـران با پارلمان اروپا با اشاره به درخواست «رودریک کیس‌وتر» مبنی بر ارتقا روابط ایران و آلمان، تصریح کرد: در نگاه ملت ایران، ملت آلمان پرشور، پرتلاش، جدی و منظم است و نزدیکی و قرابت میان دو ملت کاملا مشهود است.

المار بروک رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در این دیدار، گفت: در پارلمان جدید اروپا بر اهمیت روابط با ایران تاکید شده است و نظر اکثریت این پارلمان همکاری گروه‌هایی چون MKO نیست و صدای حمایت از MKO در پارلمان اروپا تنها صدای یک گروه اقلیت است.

وی در ادامه ضمن استقبال از دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، تصریح کرد: از نظر اقتصادی و سیاسی به نفع هردو طرف است تا مسئله هسته‌ای ایران حل شود و معتقدم که ایران حق دارد در زمینه‌های غیرنظامی هسته‌ای فعالیت کند و امیدوارم جامعه بین‌المللی نیز متوجه این موضوع باشد.

رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در ادامه یادآور شد: از تحریم‌های ایران خوشحال نبوده و در مورد مسائل مختلف به ویژه در حوزه انرژی خواهان گفتگو با ایران هستیم.

المار بروک تاکید کرد: سلفی‌ها و داعش تهدیدی جدی به حساب‌ می‌آیند و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازند.

رودریک کیس‌وتر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آلمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از حضور در ایران، تصریح کرد: نقش ایران در امنیت افغانستان بسیار موثر است و با مشارکت بیشتر ایران در افغانستان ثبات و توسعه در این کشور ارتقا می‌یابد.