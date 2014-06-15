پخش ویژه برنامه "شهر قرآن" از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نصیری مدیرگروه قرآن، اطلاع رسانی و امور مجازی رادیو قرآن گفت: برنامه "شهر قرآن" ویژه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ساعت 21 لغایت 22:30 به صورت زنده از گروه قرآن، اطلاع رسانی و امور مجازی رادیو قرآن به روی آنتن خواهد رفت.



وی افزود: این برنامه آیتم هایی شامل معرفی بخش های مختلف نمایشگاه، آیتم ویژه کودکان و نوجوانان، آیتم حفظ قرآن، تلاوت زنده قرآن است. اعلام اخبار، رویدادها و اطلاعیه های نمایشگاه قرآن نیز از دیگر آیتم های این ویژه برنامه است که به سمع شنوندگان خواهد رسید.



مدیر گروه قرآن، اطلاع رسانی و امور مجازی اظهار داشت: امسال برای اولین بار علاوه بر این برنامه زنده در طول ساعات برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برنامه های میدانی برای حاضران و بازدیدکنندگان نمایشگاه اجرا خواهد شد.



وی در ادامه سخنانش گفت: تست صدا، جذب گزارشگران افتخاری، اجرای مسابقه و ارائه محصولات رادیو قرآن از جمله تلاوت های فاخر به بازدیدکنندگان از این نمایشگاه اهدا خواهد شد. این برنامه در مدت زمان 90 دقیقه با اجرای تیمور کوشکی از محل برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم(باغ موزه دفاع مقدس) بصورت زنده از شبکه رادیویی قرآن پخش خواهد شد.



یادآور می شود، بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 25 شعبان المعظم آغاز می شود و به مدت 20 روز ادامه دارد.