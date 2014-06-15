مرحله دوم سند آمایش سرزمینی تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مرحله دوم طرح آمایش سرزمینی اظهار کرد: تدوین سند آمایش سرزمینی در دو مرحله انجام شده و مرحله نخست مطالعات در سال ۸۹ و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شده است.

وی ادامه داد: گام دوم سند آمایش سرزمینی تهیه شده و در این راستا مراحل کارشناسی و اخذ نظرات نهادهای دولتی و بخش خصوصی طی شده است.

رشیدیان با اعلام اینکه هدف از تهیه برنامه آمایش استان، دستیابی به سندی منسجم است، اظهار کرد: آمایش سرزمین به معنای آرایش خردمندانه محیط است و تهیه این سند بسیار اثر بخش بوده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف در آن لحاظ خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: در این سند چگونگی تجهیزات و نحوه استقرار سکونت گاه‌ها به صورت بلندمدت برنامه ریزی شده و پس از تصویب نهایی طرح در شورای برنامه ریزی؛ توسعه متوازن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف خراسان رضوی براساس اسناد توسعه و آمایش صورت می گیرد.