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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

مرحله دوم سند آمایش سرزمینی تهیه شده است

مرحله دوم سند آمایش سرزمینی تهیه شده است

مشهد – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از تهیه مرحله دوم سند آمایش سرزمینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مرحله دوم طرح آمایش سرزمینی اظهار کرد: تدوین سند آمایش سرزمینی در دو مرحله انجام شده و مرحله نخست مطالعات در سال ۸۹ و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شده است.

وی ادامه داد: گام دوم سند آمایش سرزمینی تهیه شده و در این راستا مراحل کارشناسی و اخذ نظرات نهادهای دولتی و بخش خصوصی طی شده است.

رشیدیان با اعلام اینکه هدف از تهیه برنامه آمایش استان، دستیابی به سندی منسجم است، اظهار کرد: آمایش سرزمین به معنای آرایش خردمندانه محیط است و تهیه این سند بسیار اثر بخش بوده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف در آن لحاظ خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: در این سند چگونگی تجهیزات و نحوه استقرار سکونت گاه‌ها به صورت بلندمدت برنامه ریزی شده و پس از تصویب نهایی طرح در شورای برنامه ریزی؛ توسعه متوازن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف خراسان رضوی براساس اسناد توسعه و آمایش صورت می گیرد.

 

 

کد مطلب 2312199

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