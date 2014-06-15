کشاورزی و دامداری دو رکن مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مهدی‌نژاد ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه شهرستان اظهار کرد: در شهرستان بشرویه با توجه به روحیه معنوی که در بین مردم است سرمایه داران واقعی از قشر کشاورز هستند.

وی افزود: بناست با سند چشم انداز، ایران به عنوان کشور برتر منطقه از لحاظ جایگاه قرار بگیرد که برای هر بخش هم دستور العمل و ضوابطی پیش‌بینی شده است.

مهدی نژاد گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد باید بدانیم که 80 درصد از بحث اقتصاد مربوط به بخش کشاورزی بوده که متاسفانه با این وجود به این بخش توجه ویژه ای نشده است.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم در بحث اقتصاد مقاومتی فعال شویم باید به بخش کشاورزی و دامداری توجه بیشتری کرد.

فرماندار بشرویه تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری و مشارکت همگان دانست و گفت: به مدیریت واحد در بخش کشاورزی و دامداری نیاز است و افرادی که تخصص در این زمینه دارند باید وارد کار شوند.

مهدی‌نژاد افزود: متولیان کشاورزی و دامداری باید برنامه ای را تنظیم کنند تا کشاورز پشتوانه محکمی برای زحمات خود احساس کند.

فرماندار بشرویه همچنین به بحث قیمت گذاری برای خرید محصولات کشاورزی و دامی اشاره کرد و اظهار داشت: برای خرید محصولات کشاورزی و دامی باید به طور عادلانه و آگاهانه قیمت گذاری شود.

مهدی نژاد تاکید کرد: عدم فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری سبب عدم رفع مشکلت اقتصادی است.

وی در بحث زکات نیز بیان کرد: در پرداخت حقوق الهی برکاتی است و زیان هایی نیز در نپرداختن آن وجود دارد.

کشاورزی وقتی ارزش دارد که حقوق الهی آن پرداخت شود

رئیس ستاد زکات خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه مشاغل پنج قسم دارند، گفت: کشاورزی یکی از شغل های واجبی و یکی از شغل های مکروه زرگری است.

حجت الاسلام فلسفی با بیان اینکه کشاورزی دارای اهمیت فراوانی بوده است، افزود: کشاورزی از قدیم الایام بسیار مورد توجه بوده و مال کشاورزی نیز بهترین مال است.

وی تاکید کرد: کشاورزی وقتی ارزش دارد که حقوق الهی آن پرداخت شود.

حجت الاسلام فلسفی افزود: یکی از حقوق الهی کشاورزی زکات بوده که بیش از 32 مرتبه کلمه زکات در قران ذکر شده و از این تعداد 27 مرتبه آن همراه با نماز آمده است.

وی با بیان اینکه 32 مرتبه کلمه زکات و 32 مرتبه کلمه برکت در قران داریم اظهار داشت: این امر نشان دهنده این است که مال زمانی با برکت است که زکات آن را پرداخت کنیم.

رئیس ستاد زکات استان با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان گفت: در ماه رمضان روزه افراد وقتی قبول می شود که تا قبل از نماز عید زکات فطریه خود را بپردازند.

حجت الاسلام فلسفی عدم پرداخت زکات را دلیلی برای بخیل شدن زمین و کم محصولی دانست و گفت: آزمایش خداوند، عدم انفاق، کمی اطلاعات لازم، عدم مدیریت و ضعف کشاورز از دیگر موارد کم شدن محصول کشاورزی است.

وی اظهار داشت: باید کل مبلغ جمع آوری زکات از هر محل به همان مکان تعلق گیرد.

در پایان این مراسم از 20 تولیدکننده برتر محصولات کشاورزی و دامی بشرویه تجلیل شد.