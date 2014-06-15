ریزش شاخص بورس تا نیمه کانال 72 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، افت را برای پنجمین روز کاری تجربه کرد و با کاهش 884 واحد تا نیمه کانال 72 هزار واحد عقب نشینی کرد.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص بورس برای پنجمین روز متوالی منفی بود و با ریزش 884 واحد در رقم 72 هزار و 631 واحد قرار گرفت.

شاخص های اصلی بازار نیز در روزجاری سراسر منفی بودند و تمامی شاخص ها قرمز شدند.

شاخص های صنعت 702 واحد، 50 شرکت فعال تر 39 واحد، آزادشناور 1314 واحد، 30 شرک بزرگ 55 واحد، بازار اول 751 واحد و شاخص بازار دوم 1083 واحد افت را به خود دیدند.

امروز همچنین 655 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 158 میلیارد تومان در 49 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

در پایان معاملات امروز ارزش کل بازار سهام به رقم 346 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه نیز شاخص بورس برای چهارمین روز متوالی 983 واحد کرد و تا ارتفاع 73 هزار و 516 واحدی نزول داشت.