به گزارش خبرنگار مهر،جواد حسینی ظهر يكشنبه در نشست نمایندگان مجلس دانش آموزی خراسان رضوي، در اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار كرد:آموزش و پرورش فصل مشترک حاکمیت و مردم و مجلس دانش آموزی بارز ترین نشانه توسعه مشارکتها در این نهاد است.

وی تصریح کرد: مشکلات سازمان پهن پیکر آموزش و پرورش یک روزه مرتفع نمی شود و با اولویت بندی می توان به سمت آموزش و پرورشی معیار پیش رفت.

وی با اشاره به سیاست های پنج گانه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر، ارتقا مدیریت آموزشگاهی، ساماندهی و بهسازی منابع انسانی، بودجه ریزی عملیاتی در مدارس و ارتقا مشارکت ها به تمرکز زدایی پرداخت و اذعان کرد:در این بخش با تقویت مدرسه محوری به مدیران تفویض اختیار داده و دانش آموزان قدرت تصمیم گیری خواهند داشت.

وی با بیان این که برای ارتقا مدیریت آموزشگاهی برنامه ریزی هایی انجام شده تا مدرسه این عامل توسعه پایدار به صورت کمی و کیفی رشد کند، ابراز کرد:در این مدرسه وجودشورای دانش آموزی این عنصر مطلوب مدرسه، تعلق سازمانی ایجادمی کند.

وی مدیری را کارآمد و کیفی دانست که همه سو نگر بوده ، بیشتر از دانش آموزی بر کنش آموزی، تحقیق، توانمند سازی، تغییر رفتار، سئوال محوری، تهذیب مداری تاکید و برانگیزاننده کنجکاوی بوده؛ امکانات را خوب بشناسد با بهره وری از آن استفاده کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تغییر در مدیریت ها به صورت کیفی را سیاست دولت تدبیر و امید معرفی و انتصاب 14 مدیر با مدرک دکترا، تجارب مدیریتی و ایثارگری را در نهاد تعلیم و تربیت استان را از جمله اقداماتی دانست که در راستای ارتقا مدیریت ها به انجام رسانده است.

حسینی به 90هزار معلمی اشاره کرد که در خراسان رضوی کار تعلیم و تربیت یک میلیون و122هزار دانش آموز را در 12 هزارو 300 آموزشگاه بر عهده دارند و تاکید کرد:دو اتفاق شایسته در خصوص به کارگیری معلمان و نیروهای موجود در دستور کار است.یکی ارتقا انگیزه و دیگری توجه به صلاحیت های آنان است.

معاون پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیزدر حاشیه جلسه به خبرنگار ما هدف تشکیل مجلس دانش آموزی را جلب مشارکت واقعی دانش آموزان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش و پرورش عنوان و بیان داشت:این برنامه ها به ویژه در حوزه پرورشی و فرهنگی رصد می شود.

براتعلی منصوریان افزود:مجلس دانش آموزی فرصتی برای تمرین مدیریت آینده سازان ایران اسلامی است.

وی تاکید کرد:مشارکت واقعی بوده و فرمایشی نیست .ما می خواهیم ببینیم بچه های ما چه می خواهند.چگونه می اندیشند و نیازهایشان چیست.

وی بیان کرد:با کمک این مجلس به دنیای دانش آموزان وارد و با شناخت خواسته هایشان، برنامه های آینده را طرح ریزی می کنیم.

در ادامه، سجاد خسروی رئیس مجلس دانش آموزی خراسان رضوی از مدرسه آریو مصلی نژاد ناحیه شش مشهد گفت:تنها با حمایت مسئولان می توانیم مجلس را از حالت تشریفاتی خارج کنیم.

وی افزود:ما به مدیرکل کمک می کنیم ایشان هم مثل امروز و همیشه ما را حمایت کنند تا ارتباط دو سویه برای برون رفت از مشکلات فراهم شود.

وی از کیفیت محوری به جای کمی گرایی سخن گفت و تصریح کرد:یاید کارها را تا پایان انجام بدهیم بعد به دنبال طرحی نو باشیم.

خسروی همچنین از تشکیل مجلس قطبی دانش آموزی متشکل از هشت قطب کشور در هفته آینده به میزبانی مشهد خبرداد.