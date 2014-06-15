حمایت شورای شهر قم از ایجاد یک بوستان اعتقادی در پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از ظرفیت فرهنگی که حضور میلیونی زائران در شهر قم به وجود می‌آورد، همواره مورد تاکید کارشناسان و صاحب نظران بوده است. احداث بوستان‌های هدفمند و پارک‌های قرآنی و پارک‌های ادیان از جمله مواردی است که می‌تواند به این کارکرد کمک کند.

در این راستا قبل از ظهر یکشنبه در هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم لایحه‌ای توسط رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم مطرح شد، که طبق آن شهرداری اقدام به امضای یک تفاهم‌نامه با یک شرکت خصوصی برای احداث یک بوستان اعتقادی در پردیسان خواهد کرد.

طوبی حجازی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در شورای شهر برای بررسی این موضوع اظهار داشت: این جلسات با حضور رئیس کمیسیون امور زیربنایی برگزار شد تا ملاحظات شهرسازی نیز در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه اصل موضوع با سه شرط مصوب شد افزود: یکی از شروط این است که اجرای طرح گام به گام انجام شود. ابتدا باید طرح خود را برای 5 هکتار از این زمین ارائه دهند. آن طرح در کمیسیون مطرح شود و گام بعدی واگذاری زمین باشد. موضوع دیگر این است که شرکت باید ثبت قانونی باشد تا مشکلات قانونی به وجود نیاید.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر نیز با اشاره به اینکه بوستان‌ها ظرفیت خوبی برای اقدامات فرهنگی دارند گفت: این شرکت کار مشکلی در نظر دارد انجام دهد و هزینه بالایی باید برای آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت اولیه شورا از این طرح لازم بود اضافه کرد: با تصویب این لایحه به این افراد اجازه‌ می‌دهیم که بتوانند با اطمینان سراغ طراحی این بوستان بروند چرا که تنها برای طراحی آن باید چند صد میلیون هزینه کنند.

لزوم انجام تشریفات قانونی در واگذاری زمین برای اجرای این طرح موضوعی بود که رئیس شورای اسلامی شهر قم به آن اشاره کرد. حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر گفت: وقتی طراحی این بوستان انجام شد و شورا آن را پذیرفت، زمین را با تشریفات قانونی برای این کار اجاره خواهیم داد.

ناراحتی دلبری از دخالت شورا در امور شهرداری

موضوع دیگری که در جلسه علنی صبح امروز بررسی شد، جانمایی 16 مسجد توسط کمیسیون فرهنگی اجتماعی برای ایجاد بوستان‌های محلی اطراف این مساجد بود.

حجازی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه 5 ساله دیده شده و قرار است در سال جاری کلید بخورد گفت: دو تن از اعضای شورا با بررسی عکس‌های هوایی شهر قم 16 نقطه مناسب را مکان‌یابی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سعید روحانی، عضو این کمیسیون در این رابطه گفت: چند شاخص برای این کار را نظر گرفتیم که نخستین آن این بود که مساجد در مناطق محروم بوده و دارای کادر قوی باشند. اگر مساجد ضعیف انتخاب شوند، این فضای سبز به خوبی استفاده نخواهد شد. مساجد باید در مناطقی باشد که اطرافش فضای سبز کم باشد تا توزیع بوستان‌های محلی به طور متوازن صورت بگیرد.

به گفته وی بودجه شهرداری مبلغ 16 میلیارد تومان را در سال جاری برای این موضوع پیش بینی کرده و قرار است این مساجد به عنوان الگوی دیگر مساجد در محلات شناخته شود.

محسن عابدینی پور، دیگر عضو شورای شهر با اشاره به اینکه مساجدی که ظرفیت گردشگری دارد همیشه به بهانه اینکه طرح جامع دارد، مورد غفلت بوده است اضافه کرد: اینگونه مکان‌ها مانند مسجد جامع و بیت‌النور باید در این طرح اولویت داده شوند.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی هم با اشاره به اینکه ضوابط و ملاحظات شهرسازی در این طرح دیده نشده است افزود: طراحی شهری معیار و ضوابط دارد و نمی‌توان بدون کارشناسی مکانی را انتخاب و طرحی در آن اجرا کرد. وی به لکه گذاری‌های طرح تفضیلی اشاره کرد و گفت: بدون توجه به این نکات کارشناسی تدوین یک طرح نادرست است.

در نهایت فرد دیگری که از مطرح شدن این طرح ابراز نارضایتی کرد، شهردار قم بود. محمد دلبری با اشاره به اینکه این نوع طرح مسایل یک بی اعتمادی و بی احترامی به شهرداری است اظهار داشت: کار شورا سیاست گذاری در امور شهری است نه وارد شدن به جزئیات و تعیین تکلیف برای شهرداری.

وی با اشاره به ابلاغ شدن این طرح بر اساس بودجه تصویب شده به مناطق خاطرنشان کرد: مصداقی ورود کردن در اینگونه موارد قیمت‌ها را بالا می‌برد و حتی معلوم نیست امکان پذیر باشد.

شهردار قم با اشاره به اینکه قرار است مناطق برای تملک این بوستان‌ها در مساجد مناسب رایزنی کنند گفت: به این شکل عمل کردن این معنی می‌دهد که شهرداری اختیاری ندارد و همه چیز به عهده شورا است.

آتش‌زر در واکنش به سخنان شهردار با اشاره به اینکه این طرح کمیسیون فرهنگی تنها یک پیشنهاد است و ممکن است اصلاً محقق نشود گفت: این یک کمک فکری است و دخالت در کار شما نیست.

حسن بختیاری، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری هم با اشاره به اینکه با اسم بردن از مساجد موافق نیست گفت: این نحوه کار ورود دخالت در کار شهرداری است.

وی با اشاره به اینکه اسم بردن از مساجد موجب بسته شدن دست شهرداری خواهد شد ابراز داشت: ما شاخص‌ها را اعلام می‌کنیم و شهرداری بررسی انجام می‌دهد و پیشنهادات خود را ارائه می‌دهد. اگر این انتخاب مطابق با شاخص بود تصویب می‌شود و اگر نبود که اعمال نظر خواهد شد.

در نظر کمیسیون فرهنگی اجتماعی مبنی بر ارائه نام 16 مسجد برای احداث بوستان‌های محلی رای نیاورد.

بودجه سازمان عمران و نوسازی تصویب شد

تصویب بودجه سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم دیگر موضوعی بود که در جلسه علنی امروز شورای شهر به آن رسیدگی شد.

این بودجه در کمسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری 59 میلیارد و 600 میلیون تومان تصویب شده بود اما توضیحات شهرداری درباره خرید ماشین آلات سنگین از ایران خودرو دیزل موجب شد 10 میلیارد تومان به این عدد اضافه شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم در این رابطه با اشاره به نواقصی که در بودجه این سازمان وجود دارد اضافه کرد: بخشی از ردیف‌ها با بودجه شهرداری تداخل و انطباق دارد که باید حذف شود. برای نمونه حدود 270 نفر حقوق کارکنان است که در بودجه شهرداری هم دیده شده است. در نهایت جزئیات بودجه این سازمان نیاز به اصلاحاتی دارد که باید اعمال شود.