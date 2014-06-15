آمارهای متفاوت از وام های اشتغال مددجویان/ صدای استاندار هم در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله به موجب تبصره های قوانین بودجه سنواتی مبالغی به عنوان توانمندسازی و خوداشتغالی به متقاضیان و کارفرمایان طرح های مددجویی پرداخت می شود. در سالجاری نیز مقرر شده است که دو هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی(ره) و هزار میلیارد تومان به بهزیستی در این قالب پرداخت شود.

البته در یکی از تبصره های همین قانون آمده است که اگر ادارات مذکور نتوانند تا پایان آذرماه این مبالغ را جذب کنند این تسهیلات به سایر دستگاههای مرتبط پرداخت می شود.

براساس آمار معاونت برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد سهم کمیته امداد استان در سالجاری از این تسهیلات 38 میلیارد و 580 میلیون تومان است.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر یکشنبه در این زمینه گفت: در سال 1390 سهم کمیته امداد از این اعتبارات 28 میلیارد تومان بوده است که 51 درصد آن جذب شده است و در سال 91 نیز علی رغم اینکه این اعتبار به 48 میلیارد تومان افزایش یافته است اما تنها 50 درصد آن جذب شده است.

علی حسن نوروزی افزود: در سال 92 اما فقط یک میلیارد تومان از 21 میلیارد اعتبار مصوب، جذب شده است و البته تا پایان تیرماه برای جذب این اعتبار فرصت باقیست.

این آمار و ارقام را معاون برنامه ریزی استاندار در نشستی که به منظور بررسی وضعیت جذب اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد استان با حضور استاندار، معاون اشتغالزایی کمیته امداد کشور و مدیران بانک ها و کمیته امداد استان برگزار شد، بیان کرد.

اما آمار مربوط به سال 92 معاون برنامه ریز چندان دوام نیاورد و مدیر امور شعب بانک ملی با اعلام اینکه در سال جاری سه میلیارد تومان در این حوزه پرداخت کرده است این آمار و ارقام را به هم ریخت و معاون اشتغالزایی کمیته امداد کل کشور نیز گفت که بنا به اعلام بانک مرکزی در سالجاری نه یک میلیارد تومان بلکه هفت میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکهای استان پرداخت شده است.

در صورت همکاری بانکها ، آماده جذب اعتباریم

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: در سال 1392 برای اشتغالزایی و توانمند سازی خانواده های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان 22 میلیارد تومان اختصاص داده شد که تنها یک میلیارد و 517 میلیون تومان جذب شد.

غلامرضا متقی که البته آمارش با آمار بانک مرکزی و بانک ملی استان در تناقض بود از این اعتبار سهم بانک ملی را پنج میلیارد و 100میلیون تومان، بنک ملت را سه میلیارد، کشاورزی دو میلیارد و 100میلیون، تجارت دو میلیارد ، مسکن یک میلیارد و پانصد میلیون، صادرات شش میلیارد و 500 میلیون و توسعه تعاون را دو میلیارد و 100 میلیون تومان عنوان کرد.

وی عدم جذب اعتبار را به علت مشکلات سیستم بانکی دانست و افزود: در زمینه اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد دو هزار پرونده تکمیل شده داریم که آماده پرداخت تسهیلات هستند و اگر بانکها مساعدت کنند آماده جذب تمام اعتبارات تخصیص داده شده هستیم.

بانک ملی به تمام تعهدات خود عمل کرده است

مدیر امور شعب بانک ملی استان با بیان اینکه بانک ملی به تمام تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است، گفت: تاکنون از سوی این بانک سه میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت شده و مابقی سهمیه ها را نیز پرداخت می کنیم.

محمد رشید جبا افزود: به دلیل نظارت دقیق کمیته امداد بر این طرح ها، بانک ملی هیچگونه دغدغه ای در زمینه پرداخت این تسهیلات ندارد.

وی بیان کرد: در سالهای گذشته نیز بانک ملی به تمام تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.

اما مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بحث همیشگی کاهش منابع را پیش کشید و گفت: با یک بحران کاهش منابع مواجه بوده ایم که همین باعث شده است که سمت و سوی طرح های اشتغالزایی بانک کشاورزی به سمت اشتغالزایی در حوزه کشاورزی سوق پیدا کند.

موسی رمرودی افزود: در حال حاضر رشد منابع این بانک در استان منفی است چرا که مردم استقبالی از سپرده های قرض الحسنه ندارند و به همین خاطر در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دست ما بسته است.

وی بیان کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد نیز این بانک در سال گذشته 340 میلیون تومان از یک میلیارد و 100 میلیون تومان تعهد خود پرداخت کرده است.

البته مدیرامور شعب بانک کشاورزی استان در حالی سهمیه این بانک در سال گذشته را یک میلیارد و 100 میلیون تومان دانست که مدیرکل کمیته امداد استان پیشتر سهم این بانک را بیش از دو میلیارد تومان عنوان کرده بود که این آمارها هم با همدیگر همخوانی نداشت.

در ادامه مدیرامور شعب بانک مسکن نیز آب پاکی را بر دستان همه ریخت و گفت که "با اعلام بانک مرکزی، بانک مسکن از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه منع شده است."

بانکها مردم را سرکار نگذارند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با هشدار به بانکها که این روند کار آنها در پرداخت تسهیلات در سال جاری قابل پذیرش نیست، گفت: اگر بانک نمی تواند یا نمی خواهد تسهیلاتی را پرداخت کند به مرکز اعلام کند که جلوی اعتبارات وی عدد صفر را درج کنند و مردم را سرکار نگذارد.

موسی خادمی اظهار داشت: اگر اعتباری از مرکز در نظر گرفته شد بانک موظف است که آن را پرداخت کند.

وی عنوان کرد: اگر قرار است اعتباری از تهران منظور شود و بانک در استان از پرداخت آن امتناع کند همان بهتر که این اعتبار منظور نشود تا ما بتوانیم از راههای دیگری آن را پیگیری کنیم.