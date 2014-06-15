به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرکریمی کارگردان فیلم سینمایی «امروز» در نشست این فیلم سینمایی که روز یکشنبه 25 خردادماه در شهرداری منطقه 12 به نمایش درآمد، گفت: جامعه امروز دچار مشکلات آشکار و پنهان است اما متاسفانه به مشکلات پنهان زیاد توجه نمی‌شود در حالی که مشکلات پنهان بعضا خطرناک‌تر از مشکلات آشکار هستند و بسیاری از آنها می توانند بستری برای بوجود آمدن مشکلات دیگر باشند.

رضا میرکریمی با اشاره به اینکه نمی‌توان مشکلات اجتماعی را جدا از هم دید، افزود: حل مشکلاتی همچون بیکاری، طلاق، بد سرپرستی و بی سرپرستی خانواده ها را نمی توان جدا از هم درمان کرد.

وی نقش هنرمندان را در گوشزد کردن این مشکلات بسیار مهم دانست و ادامه داد: هنرمندان باید درباره اختلافات و مشکلات هشدار بدهند و درباره معضلاتی که وجود دارد، فیلم بسازند.

کارگردان فیلم سینمایی «امروز» گفت: زمانی که قصد داشتم فیلم «به همین سادگی» را بسازم درباره مشکلات اجتماعی تحقیقاتی کردم و با یکسری آمار تکان دهنده مواجه شدم که یکی از آنها درصد بالای طلاق بود که بسیاری از درخواست های طلاق نیز توسط زنان و به خصوص زنان خانه دار ارائه شده بود.

میرکریمی ادامه داد: متاسفانه به مشکلات و مسائلی که آشکار است بیشتر توجه می شود و همین امر در سینما نیز وجود دارد. به طور مثال درباره زنان خیابانی فیلم های زیادی ساخته شده زیرا علت آن این است که این مشکل قابل رویت است و جنبه دراماتیک دارد. اما درباره زنان خانه دار کمتر سخن گفته شده و هرگز در صفحه حوادث یک روزنامه گفته نمی شود که یک زن خانه دار دلتنگ شده است.

گسترش شهرنشینی بدون توجه به مسایل فرهنگی

کارگردان فیلم سینمایی «نام ها» در ادامه سخنان خود، ریشه بسیاری از مشکلات را گسترش بدون برنامه ریزی شهرنشینی دانست و یادآور شد: گسترش شهرنشینی بدون توجه به مباحث فرهنگی باعث انباشت آدم ها در شهر شده است و اینگونه تصور شده که راه ارتباط آدم ها با هم، احداث خیابان و اتوبان در سطح شهر است.

میرکریمی در پاسخ به سوالی پیرامون عملکرد شخصیت اول فیلم «امروز» گفت: شخصیت اول فیلم، انسان درون گرایی است که دنبال پیدا کردن راهکار است و در این مسیر دچار تردید می شود اما تردیدش مقدس است.

وی تأکید کرد: در جامعه ای که تریبون های رسمی سعی دارند برای همه مسائل یک نسخه واحد بپیچند، دچار تردید شدن بسیار مهم است. از طرف دیگر فضایی که ما در آن قرار داریم دچار یک بحران اخلاقی شده که سم مهلکی برای جامعه است. بسیاری از ما امروز تصور می کنیم که هیچ سهمی در جامعه نداریم و انگار همه فقط به تکالیف اجتماعی قائل هستیم و هیچ تکلیفی برای افراد و برای خودمان مد نظر نداریم در حالیکه در تمامی جوامع تکلیف فردی بسیار مهم است و در دین اسلام و فرهنگ سنتی ما نیز به تکلیف فردی تاکید شده است.

به عنوان یک فرد در جامعه سهم خودمان را انجام دهیم

این کارگردان با اشاره به این مطلب که هر فردی در جامعه خود مسئول است، گفت: فیلم «امروز» پیشنهاد می کند که ما باید به عنوان یک فرد در جامعه سهم خودمان را انجام دهیم و به وظایف خود عمل کنیم و این نگاه و تفکر که اصلاح جامعه باید از بالا صورت بگیرد و جامعه باید از بالا درست شود نگاهی است که در دین و فرهنگ اصیل ما وجود ندارد.

میرکریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمک کردن شخصیت اول فیلم به یک زن بیمار با چه هدفی صورت می گیرد، گفت: در فیلم «امروز» به دنبال این بودم که نشان بدهم که چطور می شود بدون شعار، بدون توقع و مهمتر از همه بدون پرسش به دیگران کمک کرد و نیکی کرد زیرا آنچه که در کمک کردن بسیار اهمیت دارد این است که ما بدون پرسش کمک کنیم.

حفظ آبروی یک شهروند بسیار مهم است

کارگردان فیلم «امروز» یادآور شد: امروز وضعیت جامعه ما به گونه ای است که گروهی از ما بیش از آنکه از خدا بترسیم از همدیگر می ترسیم و بیشتر نگران این هستیم که دیگران درباره ما چه فکر می کنند. حفظ آبروی یک شهروند بسیار مهم است و همان طور که در فیلم نشان دادم اگر حفظ آبروی فردی در گرو دادن بخشی از مال و آبروی خودمان نیز باشد باید آن کار را بکنیم. از طرف دیگر باید در کمک کردن به دیگران و برخورد با اتفاقات قضاوت نکنیم و در نظر دادن شتاب نکنیم.

کارگردان فیلم سینمایی«یه حبه قند» درباره کم حرف بودن شخصیت فیلم «امروز» گفت: قهرمان فیلم فردی است که در میان تمام مشکلات شهری و هیاهوی جامعه برای خود یک خلوت عرفانی و شخصی دست و پا کرده و علی رغم کم صحبت بودنش بسیار کنش‌مند است و این کنش‌مندی تا جایی پیش می رود که حتی به فکر آبروی یک فرد مرده است.

میرکریمی متذکر شد: در فیلم «امروز» به دنبال این بودم که این پرسش را مطرح کنم که اگر هر یک از ما به جای شخصیت اصلی و قهرمان فیلم بودیم آیا حاضر بودیم که به زن کمک کنیم و سوالی نپرسیم؟

وی در ادامه صحبت های خود با ذکر حدیثی از حضرت علی (ع) درباره نفی تجسس و سوالات نابجا تصریح کرد: این همه تجسس، سوال و پرونده سازی درباره افراد درست نیست. ما باید ببینیم که حرف خوب را چه کسی می زند زیرا امروز حرف خوب گم شده است و همه بیشتر به دنبال این هستند که چه کسی حرف می زند.

کارگردان فیلم «امروز» سهم این فیلم را در بیان مشکلات در اندازه یک فیلم دانست و یادآور شد: هیچ فیلمی و حتی یک مجموعه فیلم نیز نمی تواند به تنهایی مشکلات جامعه را بیان کند و یا حل کند بلکه تمام آثار مانند یک نقطه هستند که باید به هم متصل شوند تا تمام پیکره رسانه ای اعم از مطبوعات، سینما و کتاب دست به دست هم بدهند تا مشکلات حل شود.

در تفکر دینی ما ناامیدی جایگاهی ندارد

میرکریمی با تاکید بر وظایف فردی در مسائل اجتماعی گفت: در تفکر دینی ما نا امیدی جایگاهی ندارد و من به عنوان عضوی از جامعه وظیفه دارم که حتی اگر تمام عالم را نیز ظلم بگیرد باز کار خودم را انجام بدهم زیرا تکلیفم همین است.

وی ادامه داد: اگر مخاطب بعد از دیدن یک فیلم به این نتیجه برسد که هیچ امیدی برای تغییر وجود ندارد خوب نیست و باعث نابودی جامعه می شود زیرا هر اصلاحی از خود فرد شروع می شود.



این هنرمند عرصه سینما تأکید کرد: اینکه ما دائم به وضعیت موجود اعتراض کنیم و مقصر همه مشکلات را حاکمان و مدیران بدانیم، درست نیست و هیچ گاه باعث رشد نمی شود زیرا همه ما به نوبه خود در وضعیت امروز جامعه سهمی داریم.

کارگردان فیلم «امروز» در پایان این نشست گفت: تمامی رفتارهای ما از کوچک ترین رفتار تا بزرگترین تصمیمات، مانند زنجیر به هم وصل است و باید ببینیم سهم هر کدام از ما در حل کردن مشکلات چه میزان است. به همین دلیل باید برای حل مشکلات اول از خودمان شروع کنیم و تکالیف فردی خودمان را انجام دهیم.