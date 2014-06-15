20 طرح تولیدی و کشاورزی در بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه مرغ تخم گذار در منطقه شیروان بروجرد اظهار داشت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 20 طرح تولیدی در بخش کشاورزی بروجرد به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: این طرحها شامل چهار واحد تولید مرغ گوشتی با ظرفیت 72 هزار قطعه مرغ و 560 تن تولید گوشت مرغ سفید در سال، یک پروژه مرغ تخم گذار با ظرفیت 30 هزار قطعه مرغ و 500 تن تخم مرغ در سال، یک طرح آبیاری تحت فشار و 14 طرح آبیاری قطره ای در سطح 197 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بروجرد بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد ادامه داد: میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به این طرحها یک میلیارد و 494 میلیون تومان با بهره بانکی هفت درصد و مبلغ 692 میلیون و 700 هزار تومان اعتبارات بلاعوض به متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: در مجموع با افتتاح این طرحها تعداد 66 نفر اشتغالزایی در شهرستان ایجاد شده است.