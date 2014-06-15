13 هزار تن انواع محصولات جالیزی در طبس برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسدي بعدازظهر یکشنبه با حضور در جالیزهای شهرستان طبس اظهار داشت: سطح زیرکشت محصولات جالیزی این شهرستان 547 هکتار و متوسط عملکرد آن 25 تن در هکتار است.

وی بیان کرد: کار برداشت محصولات جالیزی شامل خربزه، طالبی، هندوانه، خیار و كدو از نیمه دوم ارديبهشت ماه آغاز شده که باید از اين سطح بالغ بر 13 هزار تن انواع محصولات جالیزی برداشت شود.

اسدی افزود: امسال براي اولين بار و با پيگيري هاي زياد محصول خربزه و هندوانه تحت پوشش بيمه قرار گرفته است.

وی افزود: به علت بالا بودن حق بيمه سهم كشاورز و پايين بودن مبلغ غرامت، این طرح با استقبال كشاورزان روبرو نشده است.

اسدی گفت: بر اثر خسارت تگرگ، طوفان و خشكسالي و پيامدهاي آن از جمله گسترش آفات و بيماري ها، متاسفانه كاهش 50 درصدي توليد اين محصولات را شاهد هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس خدمات ارائه شده به کشاورزان جالیزکار این شهرستان را توزیع انواع نهاده هاي كشاورزي، نظارت فني بر مزارع جالیز برای مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها از طريق كارشناسان خريد خدمات گياه پزشكي و كلينيک گياه پزشكي بيان کرد.

اسدی ادامه داد: در سال جاري چهار دوره آموزشي توليد محصول سالم و كاهش مصرف سموم در جاليز براي 116 نفر از بهره برداران برگزار شده است.

وي افزود: در شهرستان طبس خربزه زودتر از ساير نقاط استان به عمل مي آيد كه از اين نظر به دليل درآمدزا بودن اين محصول از جايگاه خاصي در شهرستان برخوردار است.