اشتغالزایی از نیازهای ضروری کهگیلویه و بویراحمد است/اجرای 2000 طرح خودکفایی مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی بعدازظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان افزود: اولین متغیر بحرانی اقتصادی اشتغال است و هر حرکتی در راستای ایجاد اشتغال ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی اظهار داشت: کسانی را داریم که از کمیته امداد هزینه می گیرند و زندگی شان با کمک و مساعدت می چرخد که اشتغال برای این افراد ارزشمندتر است و از اهمیت خاصی برخوردار است.

خادمی افزود: انتظار داریم که همه دستگاههای اجرایی استان، بانکها و خود کمیته امداد همه و همه در این راستا همکاری کنند تا بتوانیم بستر اشتغال در استان را بخصوص برای افراد نیازمند مهیا کنیم.

وی تصریح کرد: در رابطه با بحث اشتغال بخشی از آن تسهیلات بانکی است و کمک به شناسایی طرح هایی از جمله کشاورزی و صنعت، مدیریت طرح ها اشتغال و بازاریابی محصولات و همچنین آموزش متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح ها از دیگر اقدامات در این رابطه است.

خادمی با اشاره به اینکه طرح های اشتغال زایی کمیته امداد برای مددجویان پایدارترین طرح هاست، اظهار داشت: ما ضمن تلاش برای جذب منابع بانکی، در بقیه مراحل نیز باید کمک کار مجریان این طرح ها باشیم و انتظار ما این است که مردم پای کار بیایند و از تسهیلات بانکی استفاده مفید برده و آن را تبدیل به طرحی مولد و درآمدزا کنند تا بتوانیم به رشد اقتصاد کشور کمک کنیم.

اجرای دوهزار طرح توانمندسازی مددجویان استان طی سال گذشته

مدیرکل کمیته امداد استان هم در این نشست از اجرای دو هزار طرح اشتغال و توانمندسازی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در سال گذشته خبر داد.

سیدغلامرضا متقی گفت: اشتغال و خودکفایی کمیته امداد یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های این نهاد در سطح کشور می باشد.

وی اظهار داشت: در همین راستا در سال گذشته تعداد دو هزار طرح توانمندسازی برای خانواده های مددجو با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان اجرا شده است.

متقی در خصوص ارائه تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان از طریق بانکهای عامل گفت: در سال گذشته حدود 22 میلیارد تومان اعتباربانکها به طرح های اشتغال کمیته امداد اختصاص یافته بود که انتظار ما این است که با همکاری بانکهای عامل بتوانیم اعتبارات باقی مانده سال گذشته را تا تیرماه سال جاری دریافت نماییم.

متقی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص یافته بانکها در سال جاری به کمیته امداد 38 میلیارد و 580 میلیون تومان است که برای توانمندسازی خانواده ها درنظر گرفته شده است، گفت: با عنایت پروردگار و مساعدت کارگروه اشتغال انتظار مساعدت بیش از پیش را در راستای حمایت از نیازمندان داریم.

مدیرکل کمیته امداد استان تأکید کرد: با توجه به اینکه دو هزار پرونده مددجویی آماده دریافت تسهیلات پشت نوبت پرداخت تسهیلات بانکها هستند، آمادگی داریم که تا آذرماه سال جاری همه اعتبارات در زمینه اشتغال را جذب کنیم.

وی در پایان خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش بانکهای عامل با کمیته امداد شد.