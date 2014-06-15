هیچ کالای خارجی در نمایشگاه ضیافت استان سمنان عرضه نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار طرح ضیافت استان سمنان، در محل سازمان برنامه ریزی استان با اشاره به برپایی نمایشگاه های طرح ضیافت از اول تا دهم تیر ماه سالجاری در شهرستان های استان اظهار داشت: انواع کالاها در نمایشگاه های طرح ضیافت امسال باید 15 درصد پایین تر از قیمت بازار عرضه شود.

وی گفت: 240 تن برنج، 400 تن شکر، 240 تن روغن، 240 تن گوشت مرغ و 80 تن گوشت قرمز برای عرضه در نمایشگاه های طرح ضیافت ماه رمضان در استان سمنان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ساعت برگزاری نمایشگاه های طرح ضیافت در شهرستانهای استان را16 تا 22 اعلام کرد و گفت: نظارت و تعیین ساعت برگزاری نمایشگاه از سوی فرمانداران بر اساس نیاز هر شهرستان لازم است.

موسوی با بیان اینکه فرمانداران باید ساماندهی مدیریت در مراحل مختلف ثبت نام و در زمان برگزاری نمایشگاه در شهرستانها را بر عهده بگیرند، اظهار داشت: در کنار نمایشگاه های ضیافت، فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی مانند گوشت، شیرینی، روغن، شکر و ... قرار می گیرند.

وی با اشاره به محل برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت ماه رمضان، خاطرنشان کرد: در سمنان این نمایشگاه در سالن ورزشی کارگران، در شاهرود در سالن جهاد کشاورزی، در گرمسار در سالن مدرسه عصمتیه، در دامغان در سالن معراج آموزش و پرورش، در مهدیشهر در پارک آبشار، در سرخه در میدان میوه شهرداری، در میامی در پاساژ مقدسی و در آرادان در سالن ورزشی این شهر برگزار می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به توزیع کالاهای اساسی بین نمایشگاه های ضیافت در شهرستانها بر اساس میزان جمعیت هر شهرستان، افزود: دستگاه های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، آتش نشانی و ... در کارگروههای نمایشگاههای ضیافت شهرستانها الزامی است.

موسوی با اشاره به پیش بینی لازم برای ذخیره سازی مطلوب کالاهای اساسی برای ماه مبارک رمضان، گفت: بیش از یک هزار تن برنج خارجی، 54 هزار تن شکر، 807 تن گوشت مرغ و 132 تن گوشت گاو ذخیره سازی شده است.

در این نشست با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، نمایندگانی از فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان سمنان بحث هایی در مورد مشکلات برگزاری نمایشگاه های ضیافت، مشکل تامین مکان، پیش بینی میزان استقبال مردم، نحوه مدیریت و ساماندهی و ... انجام شد.