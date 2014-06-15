  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۲

امید:

رویکرد کمیته امداد و دولت تمرکز بر اشتغال کوچک و پایدار است

رویکرد کمیته امداد و دولت تمرکز بر اشتغال کوچک و پایدار است

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفت: رویکرد کمیته امداد و دولت تمرکز بر اشتغال کوچک و پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید بعدازظهر یکشنبه در شورای اشتغال کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: 28 درصد از اشتغال کشور در سنوات گذشته مربوط به اشتغالهای کوچک و خرد بوده است.

وی بیان کرد: در استان های محروم تر راه اندازی اشتغال های سنگین زمان بر و مشاغل ایجاد شده محدود است و براین اساس اشتغال های کوچک و خرد یکی از راهکارهای درمان بیکاری و اشتغال کشور است.

امید، کمیته امداد را متولی اشتغال کوچک دانست و گفت: یکی از اولویت های اصلی کمیته امداد اشتغال زایی برای خانواده های تحت حمایت با ایجاد شغل های کوچک و مشاغل خانگی با استفاده از تسهیلات بانکی است.

امید افزود: بدون همکاری و تعامل بانکها تحقق این موضوع امکان پذیر نیست.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفت: یکی از موارد موفقیت در اجرای طرح های اشتغال زایی شناسایی و احیای ظرفیت های موجود در استان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

امید افزود: ظرفیت های کشاورزی و دامداری جزء اولویت های اصلی استان است و جای کار بسیار دارد و می توان با تشکیل کارگروههای اختصاصی در این زمینه به توسعه استان کمک کرد.

وی به اعتبار صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اگر استان پروژه های سنگین برای اشتغال را معرفی کند با اعتبار صندوق توسعه ملی می توانیم به این طرح ها کمک کنیم.

 

 

کد مطلب 2312291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها