رویکرد کمیته امداد و دولت تمرکز بر اشتغال کوچک و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید بعدازظهر یکشنبه در شورای اشتغال کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: 28 درصد از اشتغال کشور در سنوات گذشته مربوط به اشتغالهای کوچک و خرد بوده است.

وی بیان کرد: در استان های محروم تر راه اندازی اشتغال های سنگین زمان بر و مشاغل ایجاد شده محدود است و براین اساس اشتغال های کوچک و خرد یکی از راهکارهای درمان بیکاری و اشتغال کشور است.

امید، کمیته امداد را متولی اشتغال کوچک دانست و گفت: یکی از اولویت های اصلی کمیته امداد اشتغال زایی برای خانواده های تحت حمایت با ایجاد شغل های کوچک و مشاغل خانگی با استفاده از تسهیلات بانکی است.

امید افزود: بدون همکاری و تعامل بانکها تحقق این موضوع امکان پذیر نیست.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفت: یکی از موارد موفقیت در اجرای طرح های اشتغال زایی شناسایی و احیای ظرفیت های موجود در استان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

امید افزود: ظرفیت های کشاورزی و دامداری جزء اولویت های اصلی استان است و جای کار بسیار دارد و می توان با تشکیل کارگروههای اختصاصی در این زمینه به توسعه استان کمک کرد.

وی به اعتبار صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اگر استان پروژه های سنگین برای اشتغال را معرفی کند با اعتبار صندوق توسعه ملی می توانیم به این طرح ها کمک کنیم.