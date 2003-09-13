اخبار كوتاه ادبي

به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي بانو اين نشست يكشبه 23 شهريور ساعت 18 با حضور مترجم اثر ، منتقدان و علاقه مندان برگزار خواهد شد.گفتني است اين كتاب بازسازي چهره و شخصيت مستقل و سازش ناپذير روشنفكران و چگونگي رويارويي آنها در برابر وسوسه هاي قدرت و ثروت است .روابط عمومي فرهنگسراي جوان اطلاع داد كه با حضور "حميد رضا شكار سري "مراسم شعر خواني در اين فرهنگسرا برگزار مي شود . برپايه همين گزارش اين مراسم كه با هدف گراميداشت شعر و ادبيات فارسي و آشنايي بيشتر جوانان با فنون وزنهاي مختلف شعر و ادبيات فارسي برگزار مي شود براي استفاده عموم بلامانع است .گفتني است اين مراسم در روز شنبه هفته آينده مورخ 27 شهريور ماه جاري ساعت 16 برپا خواهد شد .علاقه مندان به حضور در اين مراسم مي توانند به نشاني : فرهنگسراي جوان واقع در ميدان خراسا ن ، خيابان خاوران مراجعه نمايند.شصتمين نشست هفته كانون ادبيات ايران كه به داستان خواني و نقد داستان اختصاص دارد، دوشنبه 24 شهريور ماه سا عت 17 در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .در اين نشست داستان « مسيو يعني ويلون» اثر " فرامرز طالبي " با حضور نويسنده دا ستا ن ، محمد ايوبي ، شهلا زرلكي و علاقه مندان ادبيات داستاني نقد و بررسي مي شود. منتقدان در اين جلسه مي كوشند تا اين مجموعه داستان را از زواياي مختلف معنايي ، ساختاري ، فرم و محتوا بررسي و ارزيابي كنند .