اخبار كوتاه ادبي

گفتني است اين كتاب بازسازي چهره و شخصيت مستقل و سازش ناپذير روشنفكران و چگونگي رويارويي آنها در برابر وسوسه هاي قدرت و ثروت است .
سخنراني ادبي در فرهنگسراي جوان
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گفتني است اين مراسم در روز شنبه هفته آينده مورخ 27 شهريور ماه جاري ساعت 16 برپا خواهد شد .علاقه مندان به حضور در اين مراسم مي توانند به نشاني : فرهنگسراي جوان واقع در ميدان خراسا ن ، خيابان خاوران مراجعه نمايند.
مجموعه داستان« مسيو يعني ويلون» نقد مي شود
شصتمين نشست هفته كانون ادبيات ايران كه به داستان خواني و نقد داستان اختصاص دارد، دوشنبه 24 شهريور ماه سا عت 17 در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .
در اين نشست داستان « مسيو يعني ويلون» اثر " فرامرز طالبي " با حضور نويسنده دا ستا ن ، محمد ايوبي ، شهلا زرلكي و علاقه مندان ادبيات داستاني نقد و بررسي مي شود. منتقدان در اين جلسه مي كوشند تا اين مجموعه داستان را از زواياي مختلف معنايي ، ساختاري ، فرم و محتوا بررسي و ارزيابي كنند .
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