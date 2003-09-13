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۲۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۶:۱۷

اخبار كوتاه ادبي

اخبار كوتاه ادبي

خبر گزاري " مهر" : كتاب « نشانه هاي روشنفكري » نوشته " ادواردسعيد " با ترجمه " محمد افتخاري " در فرهنگسراي بانو نقد مي شود .

به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي بانو اين نشست  يكشبه 23 شهريور ساعت  18  با حضور مترجم اثر ، منتقدان و علاقه مندان برگزار خواهد شد.
گفتني است اين كتاب بازسازي چهره و شخصيت مستقل و سازش ناپذير روشنفكران و چگونگي رويارويي آنها در برابر وسوسه هاي قدرت و ثروت است .  

سخنراني ادبي در فرهنگسراي جوان

روابط عمومي فرهنگسراي جوان اطلاع داد كه با حضور "حميد رضا شكار سري "مراسم شعر خواني در اين فرهنگسرا برگزار مي شود . برپايه همين گزارش اين مراسم كه با هدف گراميداشت شعر و ادبيات فارسي و آشنايي بيشتر جوانان با فنون وزنهاي مختلف شعر و ادبيات فارسي برگزار مي شود براي استفاده عموم بلامانع است .
گفتني است اين مراسم در روز شنبه هفته آينده مورخ 27 شهريور ماه جاري ساعت 16 برپا خواهد شد .علاقه مندان به حضور در اين مراسم مي توانند به نشاني : فرهنگسراي جوان واقع در ميدان خراسا ن ، خيابان خاوران مراجعه نمايند.


مجموعه داستان« مسيو يعني ويلون» نقد مي شود
شصتمين نشست هفته كانون ادبيات ايران كه به داستان خواني و نقد داستان اختصاص دارد، دوشنبه 24 شهريور ماه سا عت 17 در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .
در اين نشست داستان « مسيو يعني ويلون» اثر " فرامرز طالبي " با حضور نويسنده  دا ستا ن ، محمد ايوبي ، شهلا زرلكي و علاقه مندان ادبيات داستاني نقد و بررسي مي شود. منتقدان در اين جلسه مي كوشند تا اين مجموعه داستان را از زواياي مختلف معنايي ، ساختاري ، فرم و محتوا  بررسي و ارزيابي كنند .




 
 
کد مطلب 23123

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