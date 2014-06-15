عراق امروز میراث خونين جورج بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیتر برگن تحلیلگر امنیت ملی شبکه تلویزیونی CNN آمریکا با اشاره به تحولات اخیر عراق و تسلط گروه تروریستی داعش بر بخش هایی از این کشور اوضاع خطرناک فعلی عراق را میراث خونين وشوم جورج بوش خواند.

در این گزارش، گروه داعش گروهی تروریستی خشن و بی رحم نامیده شده که پیشتر در عراق بنام القاعده شناخته می شده است.

در ادامه نویسنده با طرح این سوال که این گروه از کجا به عراق راه یافت و در این کشور پدیدار شد ، اینگونه به این سوال پاسخ می دهد که یکی از میراث های خونين جورج بوش وارد کردن القاعده به کشور عراق بود گروهی که داعش امروز زاییده آن است.

نویسنده با اشاره به دروغ پردازی های دولت جورج بوش مبنی بر حضور القاعده در عراق به عنوان یکی از دلایل توجیه حمله به این کشور می نویسد ، بعد از اشغال این کشور و مدت ها بررسی معلوم شد که در آن وقت عوامل القاعده ا در عراق حضور نداشته اندو این جنگ آمریکا علیه عراق بود که مقدمات ورود سریع القاعده به عراق را فراهم کرد.