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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۲۳

مرادی:

مازندران از استانهای پرآوازه در وزنه برداری است

مازندران از استانهای پرآوازه در وزنه برداری است

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا گفت: استان مازندران در آسیا و کشور یکی از استانهای پرآوازه در تمامی رشته های ورزشی از جمله وزنه برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی بعد از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از شیخ الاسلامی پیشکسوت وزنه برداری در چالوس افزود: شهرستان چالوس نیز در این استان یکی از شهرستانهای قهرمان پرور است.

وی قول کمک کردن در خصوص تجهیز قسمتی از امور سخت افزاری هیئت وزنه برداری را داد وگفت: وزنه برداری در چالوس خوب عمل کرده است و سعی می کنم با تجهیز سالن موجود با امکانات استاندارد آن را به جایگاه بالاتر هدایت کنیم.

محمدناصر زندی فرماندار چالوس نیز گفت: افتخار آفرینان و مقام آوران زیادی در شهرستان داریم ولی متاسفانه زمانی که آنها از اوج می افتند به دست فراموشی سپرده می شود و این وظیفه ماست که به آنها رسیدگی کنیم.

وی افزود: اگر ما در ورزش هزینه کنیم سرمایه گذاری کرده ایم وباید سعی کنیم با کمک کردن به هئیت ها ورزش وجذب اسپانسر های مناسب به رونق ورزش کمک کنیم.

زندی خاطر نشان کرد: باید سعی کنیم با تلاش در سال جدید رشد و پیشرفت بیشتری در شهرستان ایجاد کنیم و موفق باشیم.

فرماندار چالوس اظهار داشت : در تمام روستاها شورای ورزشی تشکیل شده چون ممکن است افرادی در روستاهای دور پتانسیل خوبی داشته باشند ولی امکان دسترسی به شهر را نداشته باشند.

کد مطلب 2312303

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