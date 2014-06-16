بازیافت گوگرد با گازهای اسیدی/ اصلاح خاکهای كشاورزي با گوگرد

به گزارش خبرنگار مهر، سمينار علمي مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران با حضور روسا و كارشناسان اين مديريت و پژوهشگاه صنعت نفت با ارائه گزارش نهايي پروژه‏هاي پژوهشي "طراحي پايه و تهيه اسناد مناقصه EPC واحد بازيافت گوگرد (SRU) پالايشگاه بيد بلند 1 " و "طراحي، ساخت و راه اندازي پايلوت توليدي فرمولاسيون‏هاي گوگرد بنتونيتي" در شركت ملي گاز برگزار شد.

در گزارش‏هاي ارائه شده در اين سمينار ابعاد مختلف پروژه SRU و فرمولاسيون‏هاي گوگرد بنتونيتي معرفي و با بررسي‏هاي انجام شده در اين جلسه نتايج حاصل از اين ابتكار علمي بسيار عالي ارزيابي شد به طوري كه امكان ورود به فاز بعدي پروژه ميسر است.

دكتر سعيد پاك سرشت، مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز درباره گزارش پروژه‏ هاي ارائه شده در اين سمينار اظهار داشت: واحد بازيافت گوگرد يكي از واحدهاي فرآيندي در پالايشگاه‏هاي گازي است كه با هدف توليد گوگرد از گازهاي اسيدي مورد استفاده قرار مي‏ گيرد.

وي با اشاره به اين‏كه برغم خريد لايسنس‏ هاي مختلف براي پالايشگاه‏هاي كشور، در چند سال گذشته تاكنون دانش طراحي پايه واحد SRU در كشور وجود نداشت گفت: براي اولين بار، طراحي پايه واحد بازیافت گوگرد SRU به كارفرمايي اين مديريت و تلاش علمي همكاران پژوهشگاه صنعت نفت به خوبي انجام گرفت.

پاک سرشت افزود: اين پروژه طي مدت 16 ماه با مسئوليت پژوهشكده مهندسي توسعه پژوهشگاه و با مديريت كارشناسان هوشمند اين مركز به انجام رسيد.

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز با ابراز اميدواري در خصوص اجراي موفق فازهاي بعدي پروژه انجام پروژه هاي مهندسي، خريد و ساخت (EPC) واحد SRU در پالايشگاه بيد بلند 1 را از اهداف پيش رو در اين پروژه راهبردي دانست.

وي با اشاره به تغيير خوراك ورودي پالايشگاه بيد بلند در آينده اظهار داشت: علت اصلي براي تعريف اين پروژه، تغيير خوراك پالايشگاه بيد بلند از مخازن اطراف آن و جايگزيني آن با گازهاي پارس جنوبي است؛ از آن جا كه ميزان گوگرد ورودي به اين پالايشگاه افزايش خواهد يافت نياز به يك واحد بازيابي گوگرد ضرورت مي يابد.

ايجاد ارزش افزوده از گوگرد با كاربرد آن در مصارف كشاورزي

پاك سرشت درباره پروژه ساخت و راه اندازي پايلوت توليدي فرمولاسيون‏هاي گوگرد بنتونيتي كه در اين سمينار ارائه شد نیز گفت: اين پروژه در واقع يكي از پروژه ‏هاي طرح گوگرد است كه هدف آن ايجاد كاربردهاي جديد براي گوگرد در صنعت گاز خواهد بود؛ از آن جا كه گوگرد يكي از محصولات جانبي پالايشگاه‏هاي گازي است و بخش عمده‏ اي از آن در حال حاضر به صورت خام صادر مي شود اين امكان وجود دارد كه با فناوري‏هاي جديد از گوگرد ارزش افزوده بيشتري توليد شود كه يكي از مهم‏ترين آنها كاربرد آن در مصارف كشاورزي است.

وي يكي از روش‏هاي ايجاد ارزش افزوده را استفاده از گوگرد بنتونيتي دانست كه قابليت اصلاح خاك‏هاي كشاورزي را دارد و در قالب يك طرح گسترده با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است.

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز با تحسين از گزارش ارائه شده درباره احداث پايلوت براي توليد گوگرد بنتونيتي گفت: پژوهشكده علوم و فناوري هاي شيميايي پژوهشگاه صنعت نفت مسئوليت اين پروژه را به عهده دارد و اين پروژه در مراحل پاياني است و اميد است ظرف چند روز آينده پايلوت آن راه اندازي شود.

پاك‏ سرشت هدف از احداث اين پايلوت را برطرف كردن مشكلات عملياتي مرتبط با توليد گوگرد دانست و افزود: مقادير توليد گوگرد روز به روز در حال افزايش است؛ بنابراين ضروري است به فكر ايجاد ارزش افزوده از اين ماده و نيز كاهش مخاطرات زيست محيطي آن باشيم.

جلوگيري از تخريب زيست محيطي و رفع مشكلات پالايشگاه ها با فناوري

در حاشيه اين سمينار مهندس عليرضا خالقي نسب، مسئول پروژه واحد بازيافت گوگرد (SRU) پالايشگاه بيد بلند 1 گفت: الگوي طراحي در اين پروژه مي‏ تواند مبناي طراحي واحد‏هاي زيادي باشد كه هم اكنون نيازمند خريد لايسنس و واردات از كشورهاي خارجي است.

وی گفت: اگر اين واحد وجود نداشته باشد از دودكش فلر پالايشگاه بيد بلند حدود 321 تن دي اكسيد گوگرد وارد اتمسفر مي شود، در حالي كه با احداث اين واحد اين مقدار به حدود يك تن مي رسد كه اين خود بيانگر اهميت احداث اين واحد است.

ستاري مسئول پروژه ساخت و راه اندازي پايلوت توليدي فرمولاسيون‏هاي گوگرد بنتونيتي نیز اظهار داشت: هم اكنون تمامي شرايط لازم براي رسيدن اين طرح به نتايج نهايي مهيا است كه با تحقق اين مهم، مشكلات موجود در سطح پالايشگاه‏هاي كشور در فروش محصولات گوگرد بنتونيتي حل شود.

وي ابراز اميدواري كرد با نتايج حاصل از اين پروژه بتوان دانش فني ساخت واحد‏هاي توليد فرمولاسيون‏هاي گوگرد بنتونيتي و توليد فرمولاسيون حاوي گوگرد بنتونيتي عناصر ريز مغذي را در سطح كشور بومي سازي كنيم.