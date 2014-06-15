5000 خانه ورزش در روستاهای سراسر کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اضافه کرد: با ایجاد و فعالیت این خانه های ورزش موقعیتی برای توسعه فعالیت های ورزشی زنان و دختران روستایی فراهم خواهد شد.

وی اجرای طرح احداث خانه های ورزش را نیازمند اعتبارات ویژه دانست و تاکید کرد که توجه ویژه دولت و مجلس در این زمینه می تواند روند کار را تسریع بخشد.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کمبود اعتبارات در تامین امکانات سخت افزاری با محدودیت هایی مواجه هستیم که ناشی از شرایط اقتصادی ورزش کشور است، ادامه داد: البته قرار است امسال 700 میلیارد ریال به ورزش کشور تزریق شود که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

وی با تاکید بر اینکه از این اعتبار 450 میلیارد ریال برای فدراسیون ها و 250 میلیارد ریال برای استان ها در نظر گرفته شده است، متذکر شد: اعتبارات این فدراسیون با توجه به اینکه سفرهای برون مرزی کمتری دارد می تواند بسیاری از کمبودها را جبران کند.

جعفری تصریح کرد: برای سال جاری تلاش می کنیم که محدودیت ها کمتر شود، اما استان ها باید تلاش بشیتری برای جذب منابع و اعتبارات داشته باشند، بویژه اینکه منابعی در دست نمایندگان مجلس است که هیئت ها می توانند از آن بهره بگیرند.

وی با اشاره به عدم تکمیل دایره المعارف ورزش روستایی و بازی های بومی محلی یادآور شد: تدوین این دایره المعارف کار ماندگار و بزرگی است و قطعا باید به اتمام برسد.

این مسئول همچنین با بیان اینکه این فدراسیون ملزم به حمایت ها از فرآیندها و ورزش قهرمانی است، گفت: مصمم هستیم ورزش های دارای موقعیت اقلیمی خاص مثل ساحل و نیز روستاهای دارای شرایط ویژه را شناسایی و در زمینه ورزش قهرمانی تقویت کنیم.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه این مهم باید با محوریت نخبه پروری تحقق یابد، اضافه کرد: در این زمینه تفاهم نامه هایی با فدراسیئن های دیگر از جمله کشتی امضاء شده که می تواند موثر باشد.

جعفری این فدراسیون را مکلف به صیانت از ارزش های فرهنگی برشمرد و تاکید کرد: بازی های بومی محلی میراث ناملموس کشور بوده و باید به نسل آینده منتقل شود، در این راستا با وظیفه ذاتی خود تلاش می کنیم این ارزش ها را احیاء، حفظ و توسعه دهیم.