قرار ندادن نهاد وکالت در کنار قضاوت باعث انحراف می شود

به گزارش خبرنگار مهر پورمختار در همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه جامع وکالت گفت: لازم است وکیل به معنای واقعی کلمه استقلال داشته باشد اما وابستگی به هر دستگاهی، وکیل را از استقلال خارج می کند.

وی افزود: بررسی اجمالی لایحه جامع وکالت که من آن را دارای جامعیت نمی دانم نشان دهنده این واقعیت است که تهیه کنندگان لایحه به نهاد وکالت توجه کرده است نه وکلا. هر گاه در هر دستگاهی بعضی از موازین قانونی عبور می کند یا مرتکب تخلف می شود بر اساس سازوکار قانونی همان دستگاه با وی برخورد شده و به عنوان نظارت، آن نهاد را منحل نمی کند بلکه باید سازوکار را تقویت کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تغییراتی در این لایحه در دولت اظهار داشت: در این لایحه نگاه بدبینانه و سختگیرانه اعمال شده است. بر اساس اینکه نمایندگان مجلس و یا کارکنان دولت نمی توانند همزمان به شکل وکالت بپردازند در این لایحه، این نهاد یک نهاد دولتی شناخته شده است.

به اعتقاد بنده نهاد وکالت در مشارکت تمامی وکلا مستقر است و اگر وکلا مشارکت نداشته باشند به طور قطع وکالت جایگاه خود را از دست می دهد.

وی تاکید کرد: نهاد وکالت را باید در کنار قضاوت تعریف کنیم و در غیر این صورت دچار انحراف شده که آثار منفی دارد. ایرادی نمی بینیم در فعالیت وکلا و کانون وکلا نظارت شود و این در حالی است که این نظارت در حال حاضر نیز اعمال می شود. اعتقاد دارم وکلا از وابستگان و دلبستگان نظام هستند و به هیچ وجه نباید نگران تخلف تعداد معدودی بود و اگر تخلفی صورت گرفت راه برخورد باز است.

پورمختار خطاب به اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت: کانونهای وکلا سراسر کشور ضروری است فعالیت وکلا و نهاد را آسیب شناسی کنند و دلائلی که باعث نگرانی قوه قضائیه می شود را خودشان رفع کنند. کانونهای وکلا و همچنین وکلا در فرآیند قانونگذاری با شناخت چالش های قضاوت ضعیف بوده و کانون ها باید در این زمینه نقش آفرینی بیشتری داشته باشند همچنین وکلا و کانونها از ورود به مسائل سیاسی مانند قضات باید خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجلس نگاه جدی بر این است که استقلال کانون حفظ شده و از گزند وابستگی ها دور بمانند.