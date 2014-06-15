بیمه ویژه ورزش روستایی و بازی های بومی محلی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی افزود: ایجاد این نوع بیمه می تواند ورزشکاران بیمه شده روستایی را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیمه ورزش روستایی در استان کاهش یافته است، متذکر شد: در این راستا باید در قالب طرحی بیمه ورزش روستایی نیز همانند سایر بیمه ها ایجاد شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه در حال حاضر نیز توجه ویژه ای به بیمه ورزش روستایی می شود، ادامه داد: این بیمه از بدو بیمه شدن ورزشکاران را پوشش می دهد، اما بیمه های دیگر پس از 72 ساعت بعد آغاز می شود.

وی همچنین در خصوص واگذار سالن های ورزشی راکد در روستاها به هیئت بازی های بومی محلی یادآور شد: در این خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز موافقت کرده و به استان ها ابلاغ شده، در ابتدای امسال نیز به این موضوع اشاره و آمادگی خود را برای واگذاری سالن های راکد اعلام کردیم.

بهتاج در بیان علت تحقق نیافتن این مهم در استان تصریح کرد: اگر تا الان در اردبیل این واگذاری ها محقق نشده مقصر هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی است.

وی واگذاری این سالن ها و فعال شدن آنها را بهترین فرصت برای جذب جوانان روستاها به ورزش دانست و تاکید کرد: این استان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی در زمستان نمی تواند برنامه های ورزشی در روستاها اجرا کند، تابستان نیز فصل کاری است، بنابراین فعالیت این سالن ها در فصل زمستان می تواند تاثیر بسزایی در رشد ورزش روستایی داشته باشد.

این مسئول هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی را یک هیئت میدانی برشمرد و عنوان کرد: در این هیئت با پشت میز نشینی نمی توان موفقیت کسب کرد، دستیابی به موفقیت نیازمند تیم عملیاتی و میدانی و حضور در مناطق روستایی است.