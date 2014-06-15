اعزام کاروان های زیارتی از غرب کشور به عراق ادامه دارد/ زائرین در امنیت کامل

علی ناصر سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان های زیارتی از جمهوری اسلامی ایران طبق روال گذشته برای زیارت عتبات عالیات به عراق اعزام می شوند و در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: با رعایت نکات ضروری پیش از سفر به کشور عراق که در اختیار زوار قرار گرفته و البته از درگاه الکترونیکی وزارت خارجه نیز قابل دسترسی است مشکلی به وجود نخواهد آمد و مردم می توانند برای زیارت به اماکن مقدسه در عراق در قالب کاروان سفر کنند.

سبحانی نیا افزود: برای سفر به عراق تنها محدودیتی که وجود دارد سفر به صورت انفرادی یا خارج از کاروان است که حتی در صورت داشتن مدارک لازم به هیچ عنوان این موضوع توصیه نمی شود.

مسئول نمایندگی وزارت خارجه در غرب کشور تصریح کرد: به تبع ورود غیر قانونی به کشور عراق نیز با مجازات های سنگینی مواجه خواهد شد و رها شدن از مشکلاتی مثل بازداشت، بازجویی و زندان قابل اجتناب نخواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت همراهی با کاروان، امتناع از سفر انفرادی و رعایت دستورالعمل ها و توصیه های قبل از سفر مشکل خاصی برای مسافران به عراق وجود ندارد و امنیت کامل در شهرهای زیارتی و عتبات عالیات برقرار است.

شایان ذکر است که هم اکنون مرز خسروی به دلیل وقوع برخی حوادث در ماه های گذشته برای عبور مرور زائرین مسدود است.