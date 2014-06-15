توضیحات وزیر اطلاعات درباره دانشجویان ستاره دار و یک انتصاب در دانشگاه آزاد

قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حضور علوی وزیر اطلاعات در جلسه امروز عصر این کمیسیون اظهار داشت: یکی از بحثهای مطرح شده در خصوص دانشجویان ستاره دار بود و قرار بود وی پاسخ دهد افرادی که ستاره دار و از تحصیل محروم شده بودند چرا به دانشگاهها بازگردانده شده اند.

وی ادامه داد: بحث کمیسیون در این باره این است که افرادی که از تحصیل محروم شده اند یا دلایل حقوقی داشته و یا مجازاتی را تحمل کرده و تبرئه شده اند.

جعفری افزود: مجموع برداشت اعضای کمیسیون از توضیحات وزیر اطلاعات این بود که وزارت علوم خودش پاسخگو است و این امر بر عهده وزارت علوم است.

نماینده بجنورد یکی دیگر از مسائل مطرح شده در کمیسیون را انتصاب هراتی به عنوان مرکز اسناد دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: وزیر اطلاعات در توضیح اش در این باره گفت که قرار بود آقای هراتی را برای سمتی برای یکی از واحد های دانشگاه آزاد در نظر بگیرند و از وزارت اطلاعات در این باره استعلام شده بود که وزارت اطلاعات در پاسخ نوشته بود پرونده آقای هراتی در حال بررسی است اما بعد از یک ماه وی را در یک سمت دیگری در دانشگاه آزاد به کار گرفتند.

به گفته جعفری استخدام شرکتی آموزش و پرورش موضوع دیگر گفتگو میان اعضای کمیسیون آموزش و پرورش با وزیر اطلاعات بود. که مقرر شد برای پی گیری بیشتر این مساله کمیته متشکل از اعضای مجلس، وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه مدیریت ریاست جمهوری تشکیل شود.