نمایشگاه آثار نقاشی" شهید محمود امید خدا" در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با ولادت امام زمان(عج) نمایشگاه آثار شهید امید خدا با حضور خانواده شهید و تنی چند از جامعه فرهنگی مشهد مقدس افتتاح شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان یادآور شد: همه مسوولان و آحاد جامعه باید در جهت حفظ فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت تلاش کنند.

این نمایشگاه شامل 110 اثر نقاشی شهید سید محمود امید خدابا موضوعات دفاع مقدس، طبیعت و خانواده می باشد که از تاریخ بيست و چهارم خرداد ماه افتتاح شده است و به مدت یک هفته واقع در حدفاصل خیابان استقلال پنج و هفت میزبان علاقه مندان است.