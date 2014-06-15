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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۵۴

نمایشگاه آثار نقاشی" شهید محمود امید خدا" در مشهد افتتاح شد

نمایشگاه آثار نقاشی" شهید محمود امید خدا" در مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاري مهر: نمایشگاه 110 اثر از نقاشی های شهید محمود امید خدا با حضور فرمانده لشکر 77 پیروز ثامن الائمه(ع) در مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با ولادت امام زمان(عج) نمایشگاه آثار شهید امید خدا با حضور خانواده شهید و تنی چند از جامعه فرهنگی مشهد مقدس افتتاح شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان یادآور شد: همه مسوولان و آحاد جامعه باید در جهت حفظ فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت تلاش کنند.

این نمایشگاه شامل 110 اثر نقاشی شهید سید محمود امید خدابا موضوعات دفاع مقدس، طبیعت و خانواده می باشد که از تاریخ بيست و چهارم خرداد ماه افتتاح شده است و  به مدت یک هفته واقع در حدفاصل خیابان استقلال پنج و هفت میزبان علاقه مندان است.

کد مطلب 2312342

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