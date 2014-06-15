امسال 640 میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقابیگی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی گیلان برای مدیریت بهینه مصرف آب طی فصل آبیاری جاری، مزارع شالیکاری استان از نظر زمان کاشت، داشت و رشد محصول، وضعیتی مطلوب دارد.

وی بر اهمیت تشکیل کمیته مشترک منابع و مصارف آب استان تاکید کرد و اظهار داشت: این کمیته متشکل از کارشناسان شرکت آب منطقه ای، اداره کل هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت بحران استانداری و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان است.

آقابیگی ادامه داد: جلسات متعدد در کمیته تشکیل شده که از ابتدای فصل آبیاری و رصد شرایط آب و هوایی استان، چگونگی شرایط نشاء، وجین و پنجه زنی، میزان ذخیره و آورد آب در پشت سد سفیدرود، مراحل نوبت بندی و توزیع آب مدیریت شد.

وی افزود: بنابراین نگرانی هایی که در ابتدای فصل آبیاری برای کشاورزان استان وجود داشته رفع شده و تا پایان فصل آبیاری نیز با توجه به برنامه ریزی های پیش بینی شده، مشکلی وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با بیان اینکه نوبت بندی و توزیع عادلانه آب میان کشاورزان بالادست و پایین دست شبکه موثر بوده است، گفت: هم اکنون هزار و 760 کیلومتر مربع از نهرهای کشاورزی استان از ابتدای فصل کشاورزی تا کنون لایروبی شده است.

وی اظهار داشت: امسال عوامل دیگری از جمله لایروبی به موقع نهرها، بازسازی سردهنه ها، تجهیز و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ، احیا و لایروبی آب بندان ها، حفر و تجهیز چاه های آب کشاورزی تأثیر بسزایی در روند مطلوب آبیاری شالیزارهای استان داشته است.

وی حجم آب سد سفید رود را در روز 25 خرداد ماه سال جاری 522 میلیون متر مکعب اعلام کرد و ادامه داد: متوسط دبی ورودی سد سفید رود مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان یادآور شد: بر اساس آخرین تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان، از صبح روز دوشنبه 26 خرداد ماه امسال آب گذاری در کانال های راست وچپ سنگر به مدت چهار روز قطع خواهد شد.