  1. بین الملل
  2. تحرکات داعش در عراق
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۳۷

برهم صالح:

مقابله با خطر تروریسم وحدت را ضروری می کند

مقابله با خطر تروریسم وحدت را ضروری می کند

معاون دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق بر ضرورت وحدت و همبستگی ملت عراق در برابر گروه تروریستی داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، برهم صالح اعلام کرد: خطر تروریسم ایجاب می کند که همه ما با یکدیگر متحد شویم و در یک جبهه قرار گیریم.

معاون دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق بیان کرد: ما با تفکر تکفیری روبرو هستیم و باید همه تلاشها در راستای ریشه کنی تروریسم باشد.

از سوی دیگر سرهنگ ضرغام محمد حسن از مسئولان امنیتی در واسط اعلام کرد: اولین گروه از داوطلبان استان واسط هفت نفر از تروریست های داعش که یکی از آنها از فراریان زندان بادوش موصل است را به همراه خودرو حامل مهمات دستگیر کرده اند.

کد مطلب 2312348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها