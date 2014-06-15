مقابله با خطر تروریسم وحدت را ضروری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، برهم صالح اعلام کرد: خطر تروریسم ایجاب می کند که همه ما با یکدیگر متحد شویم و در یک جبهه قرار گیریم.

معاون دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق بیان کرد: ما با تفکر تکفیری روبرو هستیم و باید همه تلاشها در راستای ریشه کنی تروریسم باشد.

از سوی دیگر سرهنگ ضرغام محمد حسن از مسئولان امنیتی در واسط اعلام کرد: اولین گروه از داوطلبان استان واسط هفت نفر از تروریست های داعش که یکی از آنها از فراریان زندان بادوش موصل است را به همراه خودرو حامل مهمات دستگیر کرده اند.