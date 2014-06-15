فرهنگ عامل ساماندهی اقتصاد است/ جامعه روحانیت استان سمنان یک ید واحده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود در محل فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن گرامیداشت ماه مبارک شعبان گفت: شعبان ماه شادی ها، خودسازی و انس با خدا و مقدمه ای برای ورود به ماه رمضان ماه عبادات و رحمت خدا است.

وی در صحبت های خود وجود وحدت در سراسر استان را نعمتی بزرگ دانست و اظهار داشت: یکی از اهدافی که بنده به دنبال ایجاد آن در سراسر استان هستم وحدت است، استان سمنان گرچه شامل منطقه وسیعی از ایوانکی تا عباس آباد است اما در حکم یک شهرستان بوده که وحدت در تمامی نقاط آن ملموس است.

جامعه روحانیت در استان سمنان یک ید واحده هستند

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه همه ما درهر مسئولیتی که هستیم باید عامل وحدت باشیم تصریح کرد: وحدت رحمت است و اگر وحت نباشد تفرقه بوجود می آید و حرف و عملی که باعث ایجاد تفرقه شود مورد رضایت خداوند و پیامبر اکرم(ص) نخواهد بود پس باید مراقب باشیم تا اشکالی پیش نیاید که بوی نفاق و تفرقه بدهد.

آیت الله شاهچراغی جامعه روحانیت را در استان یک ید واحد دانست و تاکید داشت: جامعه روحانیت استان همه یک دست و درخط ولایتند و از این بابت نگرانی نداریم.

وی رضایت مردم را یکی دیگر از اهدافی دانست که در استان سمنان دنبال می شود و بیان داشت: رضایت مردم رضایت خداست و همه ما باید با کار و تلاش رضایت هرچه بیشتر مردم را جلب کنیم.

ضرورت توجه بیشتر مسئولان به تقویت فرهنگ دینی

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مردم ارباب ما هستند و ما خادم و خدمتگزار آنها هستیم، تصریح کرد: باید در راستای رضایت آنها طوری گام بردارید که تا وقتی در مسئول هستید و زندگی می کنید مردم به سمت شما بیایند و با رفتن شما اندوهناک شوند.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از طرف مقام معظم رهبری تاکید داشت: همه ما باید در خط ولایت باشیم و همراه و همگام با ولایت حرکت کرده و برای تحقق فرمایشات ایشان تمامی تلاش خود را به کار بندیم.

وی بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به تقویت فرهنگ دینی تاکید کرد و گفت: اگر فرهنگ و بخصوص فرهنگ دینی درست شود مسائل اقتصادی نیز حل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه فرهنگی دینی یعنی نماز، امر به معروف، زکات و ... افزود: متاسفانه رخنه های فرهنگی موجود در کشور زیاد است و باید تلاش کرد تا جلوی آن گرفته شود تا اندکی از نگرانی های مقام معظم رهبری در این راستا کم شود.

دشمن به دنبال فاصله بین نظام و مردم هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان نیز در این نشست با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" گفت: همه افراد در دستگاه های اجرایی وظیفه دارند تا به منظور تحقق بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری تمامی تلاش خود را در راستای عملیاتی کردن و اجرایی کردن دستورات اجرایی خود در بخش های مختلف داشته باشند.

آقا محمد همتیان افزود: مقام معظم رهبری در بیانات خود فرموده اند "فرهنگ از اقتصاد مهم تر است" دشمن نیز اقتصاد ما را هدف قرار داده است تا با فشار اقتصادی شکافی بین نظام و مردم ایجاد کرده و از این شکاف بتواند به فرهنگ مردم ورود کند.

وی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم اقدامات خاص خود را در تمامی بخش ها داشته باشیم تا فرمایشات مقام معظم رهبری را در تمام بخش ها عملی کرده و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی در برنامه های تخصصی خود در بخش های مختلف به طور کامل ورود پیدا کنند.

تقویت بخش خصوصی از راه های موفقیت در اقتصاد مقاومتی است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان به تاکید وکیلی استاندار سمنان برای برنامه ریزی در بخش خصوصی و اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از راه های اجرایی کردن و تحقق یافتن فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری در بخش خصوصی است و مدیران دستگاه های اجرایی موظفند تمامی توان خود را برای ورود بخش خصوصی انجام داده و فضای جدیدی را برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران در بخش خصوصی مهیا کنند.

همتیان با بیان اینکه در استان سمنان در بخش های مختلف تولید، صنعت و خدمات اقدامات بسیار زیادی انجام شده و مردم شاهد اثرات آن در بخش های مختلف هستند بیان داشت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده به مردم را مرهون راهنمایی های نماینده محترم ولی فقیه در استان و ائمه جمعه هستیم که در تمامی لحظات شاهد همراهی و توصیه های ارزشمند آنان بودیم و درخواست ما این است که در ادامه مسیر هم از حمایت های لازم ایشان برای ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش های مختلف داشته باشیم.

وی گفت: یکی از مباحثی که در بخش اقتصاد مقاومتی لازم است به آن ورود پیدا کرده و اقدامات موثری داشت صرفه جویی در بخش انرژی الکتریکی است که اوج استفاده آن در بخش درمان است.

برای داشتن انرژی الکتریکی بخش عظیمی از منابع خود را از دست می دهیم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان با بیان اینکه انرژی الکتریکی حاصل تبدیل تعدادی از انرژی هاست و حدود 94 درصد انرژی فسیلی مصرف می شود تا بتوانیم انرژی الکتریکی داشته باشیم افزود: برای داشتن انرژی الکتریکی بخش عظیمی از منابع خود را از دست می دهیم تا از نعمت برق برخوردار شویم و لازم است صرفه جویی در این بخش از ادارات شروع شود و الگویی برای سایر مردم شود.

همتی همچنین یکی دیگر از مشکلات پیش روی استان در سالجاری را مشکل خشکسالی و کم آبی عنوان کرد و بیان داشت: بر اساس آمار اعلام شده در سالجاری در بخش آب با کاهش 50 درصدی بارندگی نسبت به سال های گذشته مواجه هستیم و ضرورت دارد تا بخش هایی را به جهت صرفه جویی در مصرف آب آموزش داده تا بهره گیری مفید و مناسب از منابع آب را در تمامی بخش ها بویژه بخش کشاورزی داشته باشیم.

وی در خاتمه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار نظام اداری اشاره کرد و افزود: برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری ابلاغ شده است و تمامی مدیران اجرایی استانی و شهرستانی مکلف شدند تا در راستای عملیاتی شدن اصلاح نظام اداری به جهت بهبود خدمات رسانی به مردم کمک کرده و شاهد نقش آفرینی همه مدیران به جهت عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار نظام اداری باشیم.

امام جمعه شاهرود نیز در این نشست حوادث اخیر منطقه به خصوص عراق را فتنه ای برای ضربه زدن به دین اسلام و ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی دانست و گفت: استکبار جهانی همانطور که حضور مردم در انتخابات سال 88 و رای آنان را برنتافت و فتنه 88 را بر علیه رای مردم در ایران به راه انداخت الان نیز با استفاده از همان شیوه انتخابات مردم عراق را برنتافته و این فتنه گری ها را در عراق به راه انداخته اند.

حجت الاسلام محمود ترابی به حساسیت و بیداری مردم منطقه اشاره کرد و افزود: وقتی در مقابل فتنه هایی که ایجاد می شود حساسیت و بیداری مردم در کنار همراهی علما و روحانیت باشد این فتنه ها سبب خیر شده و چالش امنیتی که به دلیل عدم تحمل حضور مردم و مردم سالاری دینی ایجاد شده است به فرصت تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: پس از اعلام حکم جهاد توسط مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی و وحدت و همراهی علمای اهل سنت در این زمینه همدلی بین گروه های مختلف عراق بیشتر شد و اینها همه از تاثیرات انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در منطقه است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با تاکید بر اینکه گروه داعش یکی از حربه های استکبار جهانی برای نابودی اسلام است اظهار داشت: این گروه جنایات وحشیانه ای را در مناطق اشغال شده عراق انجام می دهند و گروه های مردمی تشکیل شده از شیعه و سنی در این کشور با وحدت لازم و همراهی یکدیگر می توانند این گروه را نابود سازند.

تقدیم بالغ بر 1000 شهید شاهرودی به نظام در دوران دفاع مقدس

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این جلسه گفت: مردم این شهرستان به یمن و برکت معلمان دین و اخلاق در گذشته و حال ملتی صبور و در خط ولایت هستند و ضمن بهره گیری از بیانات این معلمان همواره در خط مقدم دفاع از ولایت و نظام انقلاب اسلامی قرار داشته و کارنامه درخشانی دارند.

بندرآبادی افزود: تعداد شهدای شهرستان شاهرود بیش از یک هزار نفر است که به نسبت جمعیت این شهرستان در رتبه دوم یا سوم کشوری قرار دارد.

وی در مورد جمعیت در حال تحصیل این شهرستان نیز اعلام داشت: در حال حاضر بیش از 35 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل و حدود 30 هزار دانش آموز در سال تحصیلی 93-92 در مدارس تحصیل کرده و تعداد 800 طلبه در حال تحصیل در مراکز علمیه سطح شهرستان داریم.

48 درصد محصولات باغی استان سمنان در شاهرود تولید می شود

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در رابطه با کشاورزی و اراضی زیر کشت آن در این شهرستان نیز اظهار داشت: حدود 32 هزار هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان می باشد و میزان محصولات کشاورزی این شهرستان 30 درصد سهم استان است.

بندرآبادی با بیان اینکه 48 درصد محصولات باغی استان سهم شهرستان شاهرود است بیان داشت: 26 درصد از تولید گوشت قرمز، 34 درصد از تولید مرغ، 26 درصد از تولید شیر، 39 درصد از پرورش آبزیان و 40 درصد از تولید عسل استان سهم شهرستان شاهرود است.

وی در رابطه با واحد های صنعتی و معدنی این شهرستان نیز گفت: در حال حاضر 68 واحد صنعتی و 38 واحد معدنی در شاهرود پرونده بهره برداری دارند و تنها شهرک صنعتی شاهرود با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

وجود 8 منطقه ممنوع گردشگری در شهرستان شاهرود

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود یکی از محورهای توسعه شهرستان را بحث گردشگری عنوان کرد و افزود: این شهرستان دارای هشت منطقه ممنوع گردشگری است که به علت عدم سرمایه گذاری در این بخش نمی توانیم از این ظرفیت درست استفاده کنیم و همچنین وجود سه روستای هدف گردشگری و یک شهر نمونه گردشگری در این شهرستان از دیگر پتانسیل های آن در بخش گردشگری است.

بندرآبادی یکی از مشکلات پیش روی مردم این شهرستان را بالابودن نرخ بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود پتانسیل ها، توانمندی ها و قابلیت های موجود در این منطقه نتوانسته ایم بهره برداری درستی از آن داشته باشیم.

وی در خاتمه، سرمازدگی، سیل و خشکسالی را از دیگر مشکلات پیش روی مردم شهرستان شاهرود در سالجاری دانست و گفت: با اعزام گروه هایی به مناطق گزارش خسارات سیل و خشکسالی برآورد شده و امیدواریم منابع مالی لازم برای جبران این خسارات هرچه سریعتر در سطح استان و شهرستان تزریق شود.