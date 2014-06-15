اولین موسسه خیریه حامی تجاری سازی فناوری کشور در لرستان شکل گرفت/ راه اندازی مرکز رشد بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یاراحمدی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین موسسه خیریه حامی تجاری سازی فناوری کشور با محوریت لرستان و اخذ مجوز از وزارت کشور راه اندازی شد.

وی به اعضای این موسسه خیریه اشاره کرد و افزود: محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، صدیق یکی از خیرین لرستانی و دکتر جهانگیری عضو شرکت های دانش بنیان لرستان از جمله اعضای موسسه خیریه تجاری سازی هستند که علاوه بر استان لرستان چند شعبه دیگر آن در خراسان جنوبی، سمنان، مازندران و تهران افتتاح شده است.

راه اندازی مرکز رشد بازرگانی و تجارت در لرستان

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان همچنین از راه اندازی مرکز رشد بازرگانی و تجارت در لرستان خبر داد و گفت: این مرکز به زودی در لرستان راه اندازی می شود و وظیفه آن ایجاد نهادهای خصوصی برای تقویت شرکت های دانش بنیان است.

یاراحمدی با بیان این مطلب که در تمام دنیا زمانی در حوزه تولید و اقتصاد موفقیت اتفاق می افتد که تصمیم گیر و تصمیم ساز یکی نباشند عنوان کرد: زمانیکه تصمیم گیران طیفی از متخصصان باشند در آن صورت تصمیم سازها می توانند مبتنی بر نخبگی خود از بین تصمیمات مختلف بهترین تصمیم را انتخاب کنند.

وی در اینباره افزود: وجود مرکزی تحت عنوان رصدخانه فن آوری و بازار برای ایجاد شرایط تصمیم سازی در هر پارک علم و فن آوری ضروری است تا آن مرکز بتواند اطلاعات و دانش خود را در اختیار تصمیم سازان قرار داده و آن ها نیز با اتکا بر آن اطلاعات بهترین تصمیم را انتخاب کنند.

100 درصد شرکت های دانش بنیان پارک علم و فن آوری لرستان خصوصی هستند

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان با اشاره به این موضوع که هیچ شرکت دولتی نمی تواند در پارک علم و فن آوری حضور داشته باشد یادآور شد: 100 درصد شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک علم و فن آوری لرستان خصوصی هستند.

یاراحمدی به برخی از افتخارات پارک علم و فن آوری لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: کسب مدال طلای جشنواره اختراعات تجاری شده یکی از افتخارات شرکت های دانش بنیان پارک علم و فن آوری لرستان است.

وی افزود: این جشنواره جهانی امسال در شیراز برگزار شد که در آن 40 کشور دنیا حضور داشتند و از بین تمامی اختراعات موجود یکی از فنآوران لرستانی بنام هادی محمودوند موفق به کسب مدال طلای این جشنواره در حوزه کامپیوتر شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان موفقیت یکی دیگر از فنآوران لرستانی را از افتخارات پارک علم و فن آوری لرستان دانست و خاطرنشان کرد: در آوریل 2014 جایزه ویژه دانشگاه الکترونیک پکن که در سال فقط به یک فن آور دنیا تعلق می گیرد نیز به علی دالوند فن آور جوان لرستانی تعلق گرفت.

توانمندی های پارک علم و فن آوری لرستان در زمینه جذب سرمایه

یاراحمدی بودجه سالانه پارک علم و فن آوری لرستان را کمتر از یک سوم درآمد یک فوتبالیست دانست و گفت: سال گذشته 600 میلیون تومان اعتبار برای پارک علم و فن آوری لرستان در نظر گرفته شد که این مبلغ در برابر دستمزد فصل یک فوتبالیست بسیار ناچیز است.

وی به توانمندی های پارک علم و فن آوری لرستان در زمینه جذب سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: پارک علم و فناوری لرستان نشان داده است که همیشه پول حلال مشکلات نبوده و توانسته است با تکیه بر روش های علمی در سال گذشته حدود دو میلیارد تومان تامین منابع مالی را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر استخدام نیروهای جدید در این سازمان گفت: در پارک علم و فن آوری لرستان هشت نفر کارمند مشغول به کار هستند و اختیار استخدام نیروی جدید به ما داده نشده است و اگر هم اجازه استخدام داده شود من به عنوان رئیس پارک این کار را نخواهم کرد.

وی در اینباره افزود: پشت میز نشین کردن فارغ التحصیلان دانشگاهی خیانت بزرگی در حق آن ها است چرا که آنها را مصرف کننده بار خواهد آورد و همچنین پشت میز نشاندن چهار میلیون فارغ التحصیل عملا کاری محال و نشدنی است.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان وظیفه دولت را بهبود فضای کسب و کار دانست نه استخدام نیرو و در اینباره ادامه داد: بزرگترین مشکل کشور ما این است که اقتصاد آن در دست دولت است و این درحالی است که در تمام دنیا ثروت از کف جامعه ایجاد می شود و با این روش ارزش افزوده بالا خواهد رفت.

دانشگاه لرستان پنج شرکت دانش بنیان را در پارک علم و فن آوری مستقر کرد

یاراحمدی از تعامل خوب دانشگاه لرستان با پارک علم و فن آوری لرستان خبر داد و گفت: یکی از ذی نفعان پارک های علم و فن آوری دانشگاه ها هستند و در استان لرستان نیز تعامل خوبی با دانشگاه ها به ویژه دانشگاه لرستان وجود دارد.

وی اختصاص 32 هکتار زمین برای ایجاد پارک علم و فن آوری در لرستان را از اقدامات خوب دانشگاه لرستان برشمرد و عنوان کرد: پارک علم و فناوری استان لرستان تنها پارک علم و فن اوری موجود در کشور است که با دانشگاه علوم پزشکی مرکز رشد مشترک تاسیس کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان وجود مرکز رشد مشترک با دانشگاه های پیام نور و سازمان فنی و حرفه ای لرستان را نتیجه تعاملات سازنده این پارک با سایر سازمان ها دانست و گفت: در حال حاضر دانشگاه لرستان توانسته است پنج شرکت دانش بنیان را در پارک علم و فن آوری لرستان مستقر کند.