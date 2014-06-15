47 فعال بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه وبویراحمد بعداز ظهر یکشنبه در این مراسم، بالاترین خطر و بدترین نوع وابستگی و عدم استقلال را ناشی از کم توجهی به توسعه کشاورزی و خود کفایی غذایی دانست.

سید موسی خادمی افزود: توسعه پایدار اقتصادی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از استراتژی ترین و ضروری ترین نیازهای جامعه در سایه توجه و رونق بخش کشاورزی تحقق می یابد.

وی با اشاره به تدابیر حکیمانه و تاکیدات هوشمندانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خودکفایی و تامین امنیت غذایی، اظهار داشت: هرگونه کوتاهی و غفلت در امر حمایت از کشاورزان میزان وابستگی ملت و کشور را به غرب و بیگانگان افزایش خواهد داد.

خادمی به فلسفه تشکیل جهاد سازندگی سابق و برخی نهادهای انقلابی و همزاد با پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امام (ره) در برقراری و امر نهاد سازی به دنبال اهداف مقدسی بود که تا حدود زیادی این آرمان ها و اهداف عالیه وی تحقق یافته اند.

استاندار، موضوع تحقق اقتصاد مقاومتی و شاخص های مورد نیاز آن در حوزه های مختلف را مهم دانست و تصریح کرد: بخش کشاورزی به عنوان زیربنایی ترین و استراتژی ترین بخش های مورد توجه در این راستا به شمار می رود.

خادمی تاکید کرد: امنیت و سلامت غذایی با تکیه بر کشاورزی سالم و پایدار بدست می آید و از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی وظیفه مهم و اساسی را در زمینه تامین امنیت غذایی و غذای کافی و سالم عهده دار است.

وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از راهبردهای اساسی در توسعه استان دانست و گفت: با شروع دولت تدبیر و امید کارها و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از کشاورزان، تولید کنندگان و بهره برداران این بخش انجام شده است.

خادمی بیان کرد: اختصاص 28 میلیارد تومان اعتبارو تسهیلات از اواخر سال گذشته تاکنون از طریق دولت و سازمان اقتصادی کوثر به بخش کشاورزی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه این بخش بوده است.

وی یادآور شد: مجموع اعتبار اختصاص یافته به بخش کشاورزی این استان از محل تملک و دارائی های سرمایه ای در سال 92 افزون بر 19 میلیارد تومان بود که فقط 20درصد آن جذب شد وکل اعتبارات اختصاص یافته به این بخش در سال 91 نیز حدود سه میلیارد و 100 میلیون تومان بود.

استاندار با بیان اینکه، بخش عمده ای از طرح های عمرانی راکد در بخش کشاورزی استان فعال شده اند، افزود: یکی از اولویت های کاری در این بخش استفاده از روش های نوین درکشت محصولات زراعی، استفاده از بذر اصلاح شده و توسعه آبیاری تحت فشار است.