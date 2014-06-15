تشکیل شورای مدیریت بحران برای مقابله با ویروس "لمپی اسکین" دامی در کرمانشاه/ خشکیدگی بلوطها در حال پیشروی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مدیریت بحران استان کرمانشاه برای نخستین بار در سال جدید به فراخور بروز یک مشکل در حوزه بهداشت دامی و تداوم بیماری خشکیدگی بلوطها عصر امروز با حضور مسئولین مربوطه در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

بیماری ویروی که در استان کرمانشاه شیوع پیدا کرده و علاوه بر استانهای مرزی به مرکز کشور نیز نفوذ کرده است. در کرمانشاه بالغ بر 800 میلیون تومان خسارت برجای گذاشته و ده ها راس دام را آلوده و زمینه معدوم کردن آنها را فراهم کرده است.

کنترل و پایش ادامه دارد

نادر پرور عصر امروز در جلسه شورای مدیریت بحران کرمانشاه که در محل استانداری این استان برگزار شد اظهار داشت: یکی از مواردی که امروز در جلسه شورای بحران باید در خصوص آن گزارشی ارائه شود شیوع بیماری ویروسی لمپی اسکین دامی در استان کرمانشاه و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه چهارمین استانی بود که نمونه ای از این بیماری در آن گزارش شد اظهار داشت: استانهای کردستان، آذربیجان غربی و ایلام از اوائل خرداد ماه تا کنون شاهد بروز و گزارش نمونه هایی از این بیماری بودند.

وی با اشاره به اینکه این بیماری ویروسی سرعت تقریبا زیادی در انتشار دارد گفت: یکی از دلایل این سرعت انشاز ویروسی است که با حشرات و نقل و انتقال دامها منتقل شده و آلودگی را گسترش می دهد.

پرور با اشاره به اینکه برخی از استانهای مرکزی و جنوبی نیز نمونه هایی از این بیماری را گزارش کرده اند خاطر نشان کرد: کمیته مقابله با بیماری لمپی اسکین در کرمانشاه و با محوریت جهاد کشاورزی کار خود را آغاز کرده و نمونه های گزارش شده از مناطق مختلف استان را زیر نظر دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: تا کنون بیش از یک میلیون متر مربع از محل های نگهداری دامها و 51 راس دام در کرمانشاه سم پاشی شده که نقش م<ثری در کنترل بیماری خواهد داشت.

وی همچنین از واکسینه شدن هشت هزار راس گاو در کرمانشاه خبر داد.

پرور با اشاره به پیش بینی پرداخت خسارت به دامدارانی که از تلفات ناشی از این بیماری خسارت دیده اند گفت: تا کنون در ازای تلف شدن 110 راس دام مبلغی حدود 850 میلیون تومان به دامداران کرمانشاهی پرداخت شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: 120 مرود از بیماری لمپی اسکین در کرمانشاه گزارش شده است، گفت: با در نظر گرفتن تمهیدات زیادی از قبیل معدم سازی دامهای آلوده و ناقلین آن، پایش دامها هنگام واردات و واکسیناسیون و کنترل ارتباط دامها از گسترش این بیماری جلوگیری خواهد شد.

خشکیدگی بلوطها در حال پیشروی/ کمیته های مقابله راهبری پیشنهادهایی را ارائه کرده اند

یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه شورای مدیریت بحران عصر امروز مورد بررسی قرار گرفت مسئله بحرانی خشکیدگی بلوطها در جنگلهای زاگرس بود که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در خصوص آخرین وضعیت این بحران در کرمانشاه گزارش داد.

حسین سلیمانی گفت: حدودا دو سال است که بیماری خشکیدگی بلوط یا همان زغال بلوط دامن گیر استان کرمانشاه شده است در حالی که برای اولین بار در کشور چهر سال پیش و در استان ایلام این موضوع گزارش شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر گستره یک ششم از جنگلهای زاگرس یعنی چیزی حدود یک میلیون هکتار به این بیماری آلوده است که 6 استان کشور را در بر می گیرد.

سلیمانی خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه بیش از 115 هزار هکتار جنگل بلوط دارد که تا امروز 280 هکتار از جنگلهای استان در اثر بیماری زغال بلوط خشک شده اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مبارزه با این بیماری به صورت گستره ادامه دارد و کمیته هایی متشکل از نیروهای عملیاتی و متخصص بعد از بازدیدهای میدانی اقدامات لازم برای مقابله را انجام می دهند که تا کنون 13 هکتار از جنگلها نجات داده شده است.

وی با اشاره به مشکل ریزگردها در سالهای اخیر گفت: این پدیده نامیمون یکی از عوامل اصلی بروز خشکی بلوطهاست که باید هرچه سریع تر برای انها چاره اندیشی کرد.

سلیمانی افزود: کم آبی و کمبارسی در کنار بالا رفتن دمای هوا که نتیجه آن تغییر اقلیم خواهد بود نیز موضوعی است که سرعت خشکیدگی بلوطها را بالا برده است.

این مسئول تصریح کرد: کم عمق بودن خاک در بسیاری از مناطق به دلیل فرسایش و فشار بر اکوسیستم به دلیل بهره برداری های بی رویه و غیر قانونی نیز از مواردی است که بیماری هایی مثل زغال و سوسک بلوط را گسترش داده است.

سلیمانی گفت: شروع همزمان مبارزه با آفات و کاشت درختان بلوط جایگزین، در کنار بالا بردن تنوع ژنتیکی برای مقاوم شدن در برابر بیماری ها از مواردی است که توسط کمیته مقابله راهبردی با خشکیدگی بلوطها پیگیری می شود.

خبرگزاری مهر پیشتر در گزارشی تحت عنوان یک قدم تا سیاه بختی عروس زاگرس/ بلوطها به حمایت دولتی نیاز دارند به تفصیل به این موضوع پرداخته است.