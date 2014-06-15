به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بهرامي، ظهر يكشنبه در جلسه هماهنگی طرح و برنامه دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی منطقه جنوب شرق کشور كه به ميزباني دانشگاه يزد برگزار شد، اظهار داشت: افزايش بدون برنامه حقوق و دستمزد كاركنان دانشگاه ها مسائل و مشكلات بودجه اي به وجود خواهد آورد.

وي عنوان كرد: اين اقدام به طور قطع چالش هايي براي اختصاص بودجه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دنبال خواهد داشت و وزارت علوم از عهده تامين آن بر نخواهد آمد.

مديركل دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنين از جمع بندي سرانه بودجه دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور ظرف چند مدت آينده خبر داد.

دانشگاه ها به جاي تكيه به بودجه هاي دولتي به دنبال جذب منابع درآمد اختصاصي و كمك خيران باشند

وي همچنين با اشاره به چالش هاي بودجه اي در دانشگاه ها تاكيد كرد: دانشگاه­ ها باید به جای تكيه به کمک­ ها و بودجه هاي دولتي به دنبال جذب منابع درآمد اختصاصی همچنین پیگیری کارگروه جلب کمک­ های خیران باشند و از اين راه شرايط بهتر اعتباري براي خود رقم بزنند.

بهرامي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر لزوم همكاري و تعامل دفاتر طرح و برنامه دانشگاه ها در سراسر كشور خاطرنشان كرد: آیین ­نامه ­ها هر سال قابل اصلاح هستند و دانشگاه­ ها بايد از طريق دفاتر طرح و برنامه، نظرات خود را در زمينه اصلاح آيين نامه ها اعلام كنند تا نقايص رفع شود.

وي همچنين بر كوچك سازي ساختار سازماني دانشگاه ها تاكيد كرد و يادآور شد: بايد بازنگری در آیین­ نامه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی انجام ­شود و ساختار سازمانی دانشگاه ­ها باید کوچک ­سازی شود كه در همین زمينه اصلاح آیین­ نامه ساختار سازمانی دانشگاه ­ها در دستور کار است.

مديركل دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنين با اشاره به ويژگي ها و شاخصه هاي دانشگاه يزد اظهار داشت: اين دانشگاه از ظرفيت و توانمندي هاي خوبي برخوردار است و در زمينه هاي مختلف علمي همچنين گستردگي فيزيكي دانشگاه رشد خوبي داشته است.

وي اظهار اميدواري كرد با مديريت جديد دانشگاه يزد و به كار گيري تخصص و علمي و مديريتي، بتوانيم در آينده اي نزديك شاهد پيشرفت هاي چشمگيرتري در اين دانشگاه باشيم.

دانشگاه يزد دبير كميته هماهنگي طرح و برنامه دانشگاه هاي جنوب شرق كشور شد

بهرامي بیان کرد: با توجه به شاخص­ های مناسبی که در همه ابعاد در دانشگاه یزد وجود دارد و هم به لحاظ جغرافیایی، در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص داده شد كه دانشگاه یزد به عنوان دبیر کمیته هماهنگی طرح و برنامه منطقه جنوب شرق کشور انتخاب شود.

وي تاكيد كرد: انتظار از دانشگاه يزد اين است كه با توجه به فعاليت هاي خوب و پيشرفت اين دانشگاه در ابعاد مختلف، شاهد حضور بيشتر و پررنگتر دانشگاه يزد در جلسات و كارگروه هاي تهران باشيم.

رئیس دانشگاه یزد نيز در اين مراسم با تأکید بر اهمیت مدیریت جهادی در واحدهای طرح و برنامه در دوره جدید و چشم ­انداز دانشگاه یزد برای قرار گرفتن در بین 10 دانشگاه برتر کشور عنوان كرد: با توجه به اهدافی که در نظر داریم محدودیت بودجه به عنوان یک دغدغه در این بین بسیار نمایان است.

محمدصالح اوليا عنوان کرد: مدیریت مبتنی بر فرآیند در دانشگاه ­ها برای ارتقای کیفیت عملکرد و برنامه­ محور شدن بودجه دانشگاه­ ها باید مورد توجه بیش از پیش باشد.

وي خاطرنشان كرد: کلید ارتقای کیفی دانشگاه ­ها در دست واحدهای طرح و برنامه است و باید تدبیر و ابتکار به خرج داد تا قدم قابل ملاحظه­ ای برداشته شود، دسترسی به افق­ های ترسیم شده دور نیست، باید فراتر از کارهای اجرایی و روزمره بیندیشیم که اهداف بلند فکر نو می­ خواهد.

برقراري عدالت در مديريت منابع انساني از ماموريت هاي اصلي دفاتر طرح و برنامه در دانشگاه هاست

اوليا همچنین افزایش کیفیت همراه با ارتقای بهره­ وری و کمک به برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی را دو مأموریت حساس طرح و برنامه­ های دانشگاه ­ها دانست.

وی گفت: در این گونه جلسات باید تجربیات منتقل شود و راه­ حل­ های تجربه شده و اصولي ارائه شود که امکان آزمون آن در وزارتخانه وجود ندارد و خروجی این جلسات باید راه­ حل­ های آزمون شده باشد و دانشگاه یزد آمادگی دارد در حوزه طرح و برنامه با وزارتخانه همکاری مؤثرتری داشته باشد.

رئيس دانشگاه يزد همچنين خواستار ابلاغ سريعتر مصوبات وزارتخانه به دانشگاه­ ها شد و بيان كرد: برخی اقدامات و برنامه­ های دانشگاه در گرو مصوبات وزارت علوم است.

دبیر کمیته هماهنگی طرح و برنامه دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه جنوب شرق کشور نيز در اين جلسه بر ادامه روند تشكيل اين جلسات با دانشگاه هاي منطقه جنوب شرق كشور تاكيد كرد.

محمدمهدي لطفي خاطرنشان كرد: در دانشگاه یزد در حال حاضر بیش از 14 هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي و در رشته هاي مختلف در حال تحصیل هستند و چهار هزار و 500 دانشجو نيز در سال جدید تحصیلی در اين دانشگاه پذیرش شده­ اند.

نسبت استاد و دانشجو در دانشگاه هاي كشور با حد مطلوب فاصله دارد

وي ادامه داد: اين دانشگاه با 375 عضو هیئت علمی از شاخص خوبی به لحاظ نسبت کارمند به هیئت علمی برخوردار است اما نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه همانند بسیاری از دانشگاه­ های کشور با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

دبیر کمیته هماهنگی طرح و برنامه دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه جنوب شرق کشور ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري به درستی تأکید بر چابکی ساختار سازمانی دارد، به نظر می ­رسد حذف یا ادغام برخی بخش­ های دانشگاه به تنهایی چابکی را افزایش نخواهد داد.

وي تصريح كرد: در كنار حذب و ادغام باید دو راهکار اساسی دیگر یعنی اصلاح فرآیندها و ارتقای عملکرد آنها با استفاده از فناوری اطلاعات و تمرکززدایی در مدیریت واحدهای صف و ستاد به کار گرفته شود.

اصلاح فرآيندها و استفاده از فناوري اطلاعات به كاهش تورم نيروي انساني در دانشگاه ها كمك مي كند

لطفي ادامه داد: تنها در چنين شرايطي مي ­توان تورم نیروی کار در حوزه ­های مرتبط با فعالیت ­های متداول دانشگاه­ ها مانند آموزشی، دانشجویی و اداری و مالی را كاهش داد تا توجه بیشتری به بخش­ هایی که امروزه مورد تأکید بیشتر هستند مانند حوزه ­های پژوهش، فناوری و نوآوری و کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت صورت گيرد.

در اين جلسه ساختار جدید فرم­ های بودجه تفصیلی دانشگاه­ ها، بودجه سال 1393، نظام بودجه ­ریزی سرانه دانشجویی دانشگاه ­ها، چابک ­سازی ساختار سازمانی و تشکیلات دانشگاه ­ها، ابهامات آیین­ نامه اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ­ها، برخی توصیه­ های بودجه­ ای معاون اداری، مالی و منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گرایش ­ها و تأکیدهاي مرکز هیئت­ های امنا در دوره جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه هماهنگی طرح و برنامه دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی منطقه جنوب شرق کشور در سالن کنفرانس ساختمان استقلال دانشگاه یزد برگزار شد و اعضای جلسه به بیان مشکلات و دغدغه­ های دانشگاه خود و دانشگاه­ های منطقه جنوب شرق کشور در زمينه مشکلات بودجه، شاخص­ های ارزیابی عملکرد و مباحث مرتبط با تحول اداری پرداختند و راه­ حل­ هایی از سوی اعضای این جلسه عنوان شد و برخی موارد همچون شناسایی و اصلاح فرآیندها با محوریت دانشگاه یزد و همکاری وزارت علوم و مدیران طرح و برنامه سایر دانشگاه­ های منطقه جنوب شرق به تصویب رسید.

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عكس: رضا هژبر