زکات مانع رشد ناهنجاری های جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو، عصر یکشنبه در همایش بزرگ زکات شهرستان میامی در محل سالن اجتماعات معلم این شهر، اظهار داشت: کار زکات بسیار مهم است و کسانی که مسئول زکات هستند به نیابت از حاکم اسلام برای این فریضه الهی تلاش می کنند.

وی گفت: هر عملی قرار است قبول شود در گرو نماز است ولی ما روایاتی داریم که قبولی نماز نیز درگرو پرداخت زکات است.

مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: هیچ واجبی را خداوند به پیامبرش نفرموده که از انجام دهنده آن تشکر و قدردانی کن الا زکات که این به اهمیت این موضوع اشاره دارد.

نبی لو افزود: پرداخت زکات درجامعه بسیار مهم است و اگر این فریضه الهی ادا شود بسیاری از ناهنجاری های جامعه حل خواهد شد.

حجت الاسلام علی قربانی، امام جمعه میامی نیز در این همایش به اهمیت زکات اشاره کرده و گفت: آیات فراوانی دیده می شود که نماز و زکات در کنار یکدیگر دیده می شوند و این موضوع به اهمیت زکات افزوده است.

محمد مهدی اصغری، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میامی نیز به گوشه ای از برنامه های ستاد اجرایی زکات این شهرستان اشاره کرد و گفت: با پرداخت زکات بسیاری از پروژه های عمرانی در قالب ساخت مساجد، تکایا، خانه عالم و ... با محوریت کمیته امداد صورت گرفته است.

در پایان به تعدادی از پرداخت کنندگان زکات در شهرستان میامی با اهدای لوحی تجلیل شد.