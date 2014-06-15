به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی برای برخورد با متخلفان و کمفروشان در استان بوشهر صورت گرفته است و تلاش کردهایم تا پرونده های تشکیل شده را در سریعترین زمان به سرانجام برسانیم.
وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در پروندههای کشف سوخت قاچاق در استان بوشهر بیان داشت: هیچ گونه کوتاهی در زمینه حفظ و حراست از سرمایههای ملی با عوامل قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت نخواهیم داشت و برخوردی قاطع در این زمینه صورت میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه به راههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: اجرای کارهای فرهنگی یکی از اقدامات مناسب در این زمینه است.
وی بر لزوم حل ریشهای معضل قاچاق از طریق فرهنگ سازی مناسب تاکید کرد و ادامه داد: اصحاب رسانه در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و همه مسئولان نیز باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
کشف یکمیلیون 900 هزار لیتر سوخت قاچاق طی سال گذشته
احمدی از کشف یکمیلیون 900 هزار لیتر سوخت قاچاق دراستان بوشهر طی سال گذشته خبر داد و افزود: در همین رابطه 53 میلیارد ریال جریمه نقدی برای قاچاقچیان در نظر گرفته شد.
وی از افزایش سه درصدی کشف سوخت قاچاق در استان بوشهر نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: یکهزار و 366 پرونده قاچاق سوخت در استان بوشهر تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اضافه کرد: با تلاشهای صورت گرفته توسط مبارزان با قاچاقچیان سوخت در عسلویه بیش از 53 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان عسلویه کشف شد.
وی از جریمه نقدی متخلفان و قاچاقچیان خبر داد و بیان داشت: پرونده این تخلف در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان بررسی شدو متهم به جریمه 550 میلیون ریالی محکوم شد و سوخت مکشوفه نیز به شبکه توزیع برگشت شد.
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