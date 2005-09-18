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۲۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۱۲

براساس اعلام باشگاه پاس

تماشاي ديدار پاس ايران و العين امارات رايگان خواهد بود

تماشاي ديدار برگشت تيمهاي پاس ايران و العين امارات در چارچوب مرحله يكچهارم نهايي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا رايگان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين ديدارساعت 05/18 دقيقه روزچهارشنبه سي ام شهريورماه در ورزشگاه شهيد دستگردي اكباتان برگزارخواهد شد و براساس اعلام باشگاه پاس علاقمندان مي توانند بصورت رايگان از اين مسابقه ديدن كنند. قضاوت اين ديدار را شمس الماعدين ازكشورسنگاپور برعهده خواهد داشت.

گفتني است: ديداررفت تيمهاي فوتبال العين امارات وپاس ايران با تساوي 1-1 درخاك امارات به پايان رسيد. تيم برتر اين ديدار به جمع چهارتيم مرحله نيمه نهايي صعود خواهد كرد ودراين مرحله با برنده ديدارتيمهاي بوسان كره جنوبي و السد قطر ديدارمي كند.

کد مطلب 231252

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