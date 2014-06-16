دستورات روحانی برای تنظیم بازار رمضان/ مواد خوراکی به میزان کافی در دسترس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مهمترین مسایل اجرایی روز کشور پرداختند.
رئیس جمهور با تبریک سالروز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حضور مردم در انتخابات را باشکوه توصیف کرد و گفت: حضور پرشور مردم در ۲۴ خرداد ماه بسیاری از توطئهها را خنثی کرد و این حضور، سرمایه بزرگی در پیشرفت اهداف کشور و بهبود مناسبات با کشورهای همسایه و دیگر کشورها است.
روحانی مسئولیت دولت را سنگین دانست و اظهار داشت: دولت با تمام توان در جهت ایجاد آرامش و رفاه در جامعه و پیشرفت کشور تلاش میکند.
رئیس جمهور ضمن تشکر از وزرا و معاونان، توصیه کرد که باید با جدیت هر چه بیشتر و تلاش افزونتر در بهبود شرایط بکوشند.
روحانی در آستانه ماه مبارک رمضان، دستگاههای ذیربط را به تأمین نیازمندیهای مردم در این ماه مأمور و اظهار امیدواری کرد که مواد خوراکی مورد نیاز مردم به میزان کافی در دسترس باشد تا بتوانند با خاطری آسوده از فیوضات معنوی این ماه بهرهمند شوند.
در ادامه جلسه، گزارش کمیسیون لوایح دولت در خصوص «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی در جمهوری اسلامی ایران» ارایه شد و تعدادی از مواد آن به تصویب هیأت وزیران رسید.
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