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۲۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۴۱

اسامي داوران هفته دوم ليگ دسته اول باشگاهها كشوراعلام شد

اسامي داوران هفته دوم رقابتهاي ليگ دسته اول باشگاههاي كشور ازسوي كميته داوران فدراسيون فوتبال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اسامي داوران اين هفته به شرح ذيل است:

سه شنبه بيست و نهم شهريورماه:
پگاه گيلان ـ صنايع اراك                          ساعت 17    ورزشگاه عضدي رشت          داور: رحيم رحيمي مقدم 
كشت وصنعت شوشتر ـ تراكتورسازي تبريز  ساعت 17    ورزشگاه: تختي شوشتر          داور: قاسم واحدي 
ايرانجوان بوشهر ـ ديهيم اهواز                 ساعت 17    ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر   داور: سعادت الله باغبان
هما تهران ـ نيروي زميني                        ساعت 17    ورزشگاه  اختصاصي هما       داور:عليرضا فغاني
صنعت مس كرمان ـ مقاومت مرصاد شيراز  ساعت 17    ورزشگاه: شهرداري كرمان     داور: مختارمهدوي
 ماشين سازي تبريز ـ شهرداري لنگرود      ساعت 17    ورزشگاه تختي تبريز             داور: ايرج ساعدي
پگاه خوزستان ـ استقلال كيش                  ساعت 17     ورزشگاه تختي شوشتر           داور: يدالله جهانبازي 
پيام ارتباطات خراسان ـ صنعت نفت آبادان   ساعت 17     ورزشگاه تختي مشهد              داور: خداداد افشاريان 
برق تهران ـ شاهين بوشهر                     ساعت 17     ورزشگاه  اختصاصي برق       داور: البرزحاجي پور 
سرخپوشان دلوار افزار ـ پيكان تهران       ساعت 17     ورزشگاه كارخانه الياف تهران   داور: محمود رفيعي

چهارشنبه سي ام شهريورماه:
اكباتان تهران ـ عقاب تهران    ساعت 17     داور: نويد مظفري  ( ورزشگاه متعاقباً اعلام مي شود) 

کد مطلب 231254

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