اسامي داوران هفته دوم ليگ دسته اول باشگاهها كشوراعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اسامي داوران اين هفته به شرح ذيل است:

سه شنبه بيست و نهم شهريورماه:

پگاه گيلان ـ صنايع اراك ساعت 17 ورزشگاه عضدي رشت داور: رحيم رحيمي مقدم

كشت وصنعت شوشتر ـ تراكتورسازي تبريز ساعت 17 ورزشگاه: تختي شوشتر داور: قاسم واحدي

ايرانجوان بوشهر ـ ديهيم اهواز ساعت 17 ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر داور: سعادت الله باغبان

هما تهران ـ نيروي زميني ساعت 17 ورزشگاه اختصاصي هما داور:عليرضا فغاني

صنعت مس كرمان ـ مقاومت مرصاد شيراز ساعت 17 ورزشگاه: شهرداري كرمان داور: مختارمهدوي

ماشين سازي تبريز ـ شهرداري لنگرود ساعت 17 ورزشگاه تختي تبريز داور: ايرج ساعدي

پگاه خوزستان ـ استقلال كيش ساعت 17 ورزشگاه تختي شوشتر داور: يدالله جهانبازي

پيام ارتباطات خراسان ـ صنعت نفت آبادان ساعت 17 ورزشگاه تختي مشهد داور: خداداد افشاريان

برق تهران ـ شاهين بوشهر ساعت 17 ورزشگاه اختصاصي برق داور: البرزحاجي پور

سرخپوشان دلوار افزار ـ پيكان تهران ساعت 17 ورزشگاه كارخانه الياف تهران داور: محمود رفيعي