به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: طی 3 ماهه گذشته مجموع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی که در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفت، 6 هزار و 200 میلیارد تومان بود و در همین مدت 10 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی بین مردم تقسیم شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: برهمین اساس، دولت 4 هزار و 200 میلیارد تومان از دیگر محل ها به درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی افزود که البته این امر تنها برای یکی از اهداف هدفمندی یارانه ها یعنی همان پرداخت یارانه نقدی بود.

نوبخت ادامه داد: این در حالی است که دولت باید 5 هزار و 200 میلیارد تومان به بخش تولید و 2 هزار و 400 میلیارد تومان برای حمایت غذایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می کرد. دولت در کمتر از 10 ماه بیش از 10 واحد درصد نرخ تورم را کاهش داد و بیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر از خانوارهای ایرانی که فاقد دفترچه درمانی بودند را به رایگان دفترچه بیمه داد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست، تصریح کرد: این امر به معنای کاهش شتاب گرانی است. دولت هزینه درمان را کم کرد و 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای این سیاست اختصاص داد.

وی با اشاره به تدوین بودجه سال 94 در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، گفت: قرار است این بودجه براساس بودجه ریزی عملیاتی تدوین شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت می تواند برای نصف منابع و درآمدهای نفتی تصمیم گیری کند، زیرا 14.5 درصد از منابع و درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری به شرکت ملی نفت پرداخت می شود، ضمن اینکه براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، 20 درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه برود و سالانه 2 درصد به آن اضافه شود، بنابراین طی 4 سال گذشته 8 درصد منابع نفتی نیز در این راستا از نظام تصمیم گیری دولت یازدهم خارج شد، همچنین 2 درصد دولت قبل به عنوان عیدانه پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: براساس این آمار، موجودی صندوق توسعه ملی برای تصمیم‌گیری 20 میلیارد دلار است در حالی که طرح های عمرانی ناتمام کشور 2 هزار و 906 طرح و دولت از موجودی 20 میلیارد دلاری صندوق محروم است که باید برای آن تصمیم گیری کند.

به گفته نوبخت، برای تامین منابع مورد نیاز تکمیل 2 هزار و 900 طرح عمرانی به 400 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. دولت تصمیم گرفته است در سال 93 تلاش خود را به تکمیل طرح های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد متمرکز کند که 246 طرح را برای اجرا در دستور کار دارد.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه سال آینده سال پایانی برنامه پنجم توسعه است، باید بتوانیم هزینه های جاری را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کنیم.

وی درباره وضعیت اشتغال نیز گفت: هم اکنون نرخ بیکاری 10.4 درصد است که براساس ماده 234 قانون برنامه باید این رقم به 7 درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از بیش از 40 درصد به کمتر از 30 درصد و افت نرخ تورم نقطه به نقطه به 16 یا 17 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری، بیان داشت: ارتقا کمی و کیفی بازارهای مالی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین کاهش نرخ ارز از سه هزار و 600 تا 700 تومان به حدود سه هزار و 220 تومان و ثبات نسبی بازارها از اقدامات خوب دولت بوده است.

نوبخت تصریح کرد: در بحث بیمه درمانی نیز چهار هزار و 800 میلیارد تومان از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم به این امر اختصاص یافت و هم اکنون هر فردی با مراجعه به بیمارستان های دولتی حداکثر 10 درصد هزینه درمان را باید بپردازد.