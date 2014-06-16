بانوان به عنوان سازندگان جامعه نقش مهمی در ایجاد زمینه ظهور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی دوشنبه در دیدار با بانوان فرهیخته و دانشگاهی آذربایجان شرقی اظهار داشت: بانوان نقش بی بدیلی در جامعه دارند و بر همین اساس در دوران انقلاب و دفاع مقدس همیشه پیشقدم بوده و نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.

وی با اشاره به جایگاه زن در اسلام افزود: زن و مرد در اسلام با یکدیگر برابرند و ملاک برتری هریک عمل صالح، ایمان و تقواست و موفقیت مردان در سایه همدلی و همراهی زنان است چرا که زنان با تربیت فرزندان در سلامت جامعه نقش موثر و مهمی دارند.

این مرجع تقلید علم، ایمان، اخلاق و عمل به احکام اسلامی را چهار مولفه مهم برای بانوان عنوان و بیان کرد: اگر این ویژگی ها در یک زن باشد جامعه ای سالم و شایسته را شاهد خواهیم بود.

عضو خبرگان رهبری با تاکید به اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز انقلاب حضرت مهدی (عج) است، تصریح کرد: جامعه باید زمینه ظهور ایشان را فراهم کند و در این میان نقش مادران و زنان به عنوان سازندگان جامعه پررنگ تر از پدران و مردان است.