احتمال حضور دستگاههای امنیتی آمریکا در ورای تحولات عراق/ مواضع اخیر برخی اکراد ابهاماتی دارد

حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به محکوم کردن حملات تروریستی عراق از سوی همه طرف ها شاهد استاندارد دوگانه غربی ها و اعلام حمایت آنها از گروه های تروریستی در سوریه هستیم. آیا با این محکومیت ها شاهد تغییر موضع نسبت به مسئله سوریه خواهیم بود، گفت: آمریکایی ها فرصت دادند تا گروه های افراطی و داعش در سوریه شکل بگیرند و امروز داعش تهدیدی برای عراق شده است و در داخل عراق نیز ما تاکنون هیچ جدیتی از گروه های آمریکایی در مبارزه با تروریسم ندیده ایم.

وی افزود: اساسا رفتار آمریکا مشکوک است و این احتمال قوی است که در ورای این حوادث در عراق دستگاههای امنیتی آمریکا قرار داشته باشند.

امیرعبداللهیان همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به سفر بارزانی به ایران آیا ممکن است رفت و آمدهای دیگری در خصوص رایزنی مسئله عراق شکل بگیرد، گفت: همواره وحدت گروه های شیعه، کرد و سنی معتدل در عراق کمک کننده به حل سیاسی مشکلات در عراق بوده است و گفتگوی ما با آقای نیچروان بارزانی در این چارچوب انجام می شود و برای ما برخی رفتارهای اکراد و برخی رهبران سیاسی کردها در حادثه اخیر عراق ابهامات و سئوالاتی ایجاد کرده است که امیدواریم در این دیدارها به این ابهامات پاسخ داده شود.