بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده آب است/ حوادث ناگهانی بزرگترین مشکل کشاورزان استان

یه گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری ظهر دوشنبه در همایش کشاورزی، مدیریت جهادی، سلامت و امنیت غذایی در جمع کارکنان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: امنیت غذایی موجود در مواد غذایی دسترنج تمامی کشاورزان و تشکل های کشاورزی است.

وی از افزایش راندمان تولید در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: سنگرسازان بی سنگر با جهاد سازندگی در زمان انقلاب توانستند کشور را از وابستگی به بیگانگان نجات دهند و ما امروزه ادامه دهندگان راه مجاهدان سازندگی هستیم و در حال حاضر با تلاش کشاورزان شاهد افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی در استان هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به مساحت اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان یک میلیون و 200 هکتار اراضی کشاورزی دارد و هم اکنون با افزایش تولید محصولات کشاورزی به جز برنج در دیگر محصولات با مازاد تولید روبرو هستیم.

مهری همچنین با اشاره به آمار تولیدات جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: امسال حدود پنج میلیون و 214 هزار تن محصولات کشاورزی در استان تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به مشکلات اصلی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بزرگترین مشکل این بخش است و سرمایه های گذشته این بخش نیز با استهلاک مواجه است.

وی افزایش کشت دیمی را یکی از سیاست های جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی دانست و افزود: با توجه به اینکه استان ما با مشکل بیکاری مواجه است، این سازمان برای افزایش تولید از کشت دیمی برای تولید محصول استفاده خواهد کرد.

مهری در پایان با اشاره به شیوع بیماری آبله گاوی در برخی نقاط آذربایجان شرقی اظهار داشت: بیماری لمپی اسکین گاوی با همکاری دامپزشکی استان پیشگیری شده و این بیماری با برنامه ریزی های موثر ریشه کن می شود.