علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیمی که قرار است امسال به عنوان نماینده قم در بازي‌هاي قهرماني لیگ دسته دوم بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور حضور یابد قطعا متشکل از بازیکنان بومی به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

وی ادامه داد: در واقع این تیم با این هدف تشکیل شد که پشتوانه ای برای تیم اصلی بسکتبال با ویلچر ایثار قم در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور باشد و به زودی بتوانیم از بازیکنان این تیم در تیم لیگ برتری ایثار قم به میدان بروند.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین ایثار قم بیان داشت: در سه سالی که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در لیگ برتر باشگاه های کشور حضور داشته برای تقویت تیم از بازیکنان غیر بومی مطرح استفاده کرده ایم و بازیکنان جوان و جویای نام قم در کنار این عزیزان تجربیات گرانبهایی اندوخته اند.

وی خاطرنشان کرد: این مهم موجب شده تا ایثار قم همواره یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور باشد و امسال نیز انشاءالله همین روند ادامه خواهد داشت و ایثار صد در صد مدعی قهرمانی است، ضمن اینکه به تیم حاضر در لیگ دسته دوم نیز به عنوان پشتوانه این تیم به مصاف حریفان می رود.

خوشرفتار بيان داشت: بر همين اساس قرار است طبق برنامه ريزي انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسيون ورزش‌هاي جانبازان و معلولين كشورمان با حضور 8 تیم و از شهریور فصل جديد رقابت های لیگ دسته دوم قهرماني بسکتبال با ویلچر آغاز شود.

وي ياد آور شد: براي اين منظور نشست هماهنگی برگزاری رقابت های لیگ دسته دو بسکتبال با ویلچر سال 93 و با حضور نمایندگان تیم ها، در دفتر انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون جانبازان و معلولين برگزار شد تيم‌هاي شركت كننده در دو گروه به مصاف يكديرگ مي‌روند.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین ایثار قم اضافه كرد: در این نشست مقرر شد تیم های حاضر در دو گروه تقسیم شوند و بر اين اساس در گروه نخست تيم‌هاي هیات اردبیل، هیات البرز، هیات ارومیه، شهرداری تبریز به مصاف يكديگر بروند.

وي در پايان اظهار داشت:‌ همچنين در گروه دوم تيم‌هاي هیات بم، هیات و ایثار قم، هیات خراسان رضوی و هیات یزد با يكديگر مسابقه مي‌دهند در حالي كه بر این اساس مسابقات مرحله مقدماتی از 26 شهریور ماه آغاز شده و مسابقات در سه مرحله انجام خواهد شد.

