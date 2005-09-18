آنچه كه در سازمان ملل گفتم حرفهاي ملت ما و پرچم عزت مسلمانان بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، احمدي نژاد كه شامگاه يكشنبه در مراسم استقبال از خود در پاويون جمهوري فرودگاه مهرآباد تهران سخن مي گفت با ابراز خرسندي از اين كه در بدو ورود با چهره هاي مصمم و نوراني ملت مواجه شده است، افزود: بنا نبوده و نيست كه سفرهاي خدمتگزاران شما باعث ايجاد زحمت براي شما شود بلكه قرار است طبق روال گذشته اين گونه مراسم ها به سادگي و فارغ از ايجاد زحمت براي شما عزيزان شود.

احمدي نژاد با تقدير از مردمي كه به استقبال از وي آمده بودند در پاسخ به ابراز احساسات آنان كه يكصدا فرياد مي زدند : رئيس جمهور ما تشكر تشكر، اظهار داشت: كاري كه برادران و فرزندان ملت و خادمان شما در اين ماموريت انجام دادند كار ويژه اي نبود.

رئيس جمهوري تصريح كرد: مطمئنم هر يك از جوانان برومند ملت ايران كه در اين صحنه حضور مي يافتند همين رفتار را انجام مي دادند چرا كه آنچه كه من گفتم حرفهاي ملت و پرچم عزت مسلمانان بود و مسلمانان غيور و وفادار به پيامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) حتما در زمان حضور در چنين مجامعي چنين رفتاري را خواهند داشت.

احمدي نژاد در پايان بار ديگر از حضور مردم در مراسم استقبال خود سپاسگزاري كرد و از آنان خواست كه براي اصلاح امور جهان بر پايه عدالت و رفع ظلم و عزت روز افزون ملت بزرگ ايران و حل مشكلات آنان دعا نمايند.

كاري كه برادران و فرزندان ملت و خادمان شما در اين ماموريت انجام دادند كار ويژه اي نبود

به گزارش خبرنگار ما، در ادامه مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران كه در تركيب كميته استقبال رسمي از رئيس جمهور حضور داشت و همراه با وي به جايگاه آمده بود، به درخواست رئيس جمهور سخنان كوتاهي ايراد كرد.

چمران نيز با سپاس از مردم كه براي استقبال از رئيس جمهور به فرودگاه آمده بودند از ملت ايران به عنوان ملت بزرگ و بي همتا ياد كرد و تصريح كرد: اجر شما با خداي بزرگ است كه در اين دنيا و آن دنيا بر شما عنايت خواهد داشت.

وي در خاتمه با ابراز اميدواري از اينكه خداوند به مسئولان دولت جديد توفيق روزافزون براي خدمت گزاري عنايت كند، از حاضران خواست براي آنكه بيشتر دچار زحمت نشوند مكان مراسم را ترك نمايند.

بر اساس اين گزارش، مردمي كه رئيس جمهور را با پرتاب كردن گلهاي خود بدرقه مي كردند، با شعارهاي « رجايي زمانه - خدا نگهدار تو» و «رئيس جمهور ما - خدا نگهدار تو» فضاي باز پاويون جمهوري را ترك كردند.

گفتني است؛ قبل از ورود رييس جمهور در ميان مردم، مداحان اهل بيت به مولودي خواني در وصف امام زمان (عج) پرداختند و حضور مردم از اقشار مختلف اعم از دانشجويان، ورزشكاران، فرهنگيان، بسيجيان و بانوان و حتي خانواده هاي مختلف چشم گير بود.