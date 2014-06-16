بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه مشترک اعضای هیئت رئیسه مجلس با آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه که بعد از ظهر امروز در محل مجلس برگزار شد، گفت: در این دیدار درباره طرح ها و لوایح مهمی که قرار است از قوه قضائیه به مجلس آمده و یا طرح ها و لوایحی که از قبل در صحن مطرح بوده و هست بحث و تبادل نظر کردیم.

وی افزود: بناشد که بر روی این طرح ها و لوایح از قبل کارکارشناسی شود و کارشناسان دو قوه آنها را با هم بررسی کنند.

نماینده مردم اسدآباد همچنین با اشاره به اینکه در این جلسه درباره اصل 160 قانون اساسی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت، گفت: براساس این اصل قانونی پیرامون مسئله تعامل بین وزیر دادگستری و سه قوه بحث شد که قرار شد در جلسه بعدی در این باره بررسی های بیشتری صورت گیرد.

نعمتی با اشاره به اینکه اعضای قوه قضائیه نظری خاص خود را دارند و اعضای مجلس نیز نظر خود را دارند، گفت: قوه قضائیه یک نظر دارد و آن این است که سوال از وزیر دادگستری باید در حیطه وظایف وزیر باشد که البته این مسئله درست است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه مشترک بعدی هیئت رئیسه مجلس با ریاست قوه قضائیه به طور دقیق تر و بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: احتمالا این جلسه مشترک دو هفته آینده برگزار خواهد شد.