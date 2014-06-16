2700 اراضی ساحلی به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مختاری عصر دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: هیئت تجاری قطر دو هفته پیش به استان بوشهر سفر کردند و در این سفر از ظرفیت‌های مختلف تجاری و اقتصادی استان بازدید کردند و با توجه به خواست دو طرف، مناسبات اقتصادی توسعه می‌یابد.

وی با اشاره به تلاش برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران قطری، بیان داشت: 15 هکتار زمین در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به منظور توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی استان بوشهر با کشور قطر واگذار می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر دارای یک‌هزار و 800 هکتار مساحت است که 500 هکتار از این اراضی تملک شده و در اختیار صاحبان صنایع و واحدهای خدماتی قرار گرفته است.

57 طرح در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اجرا شده است

وی اضافه کرد: به منظور توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، دو هزار و 700 هکتار از اراضی ساحلی به این منظقه اضافه شده است که طرح جامع و تفضیلی آن در حال اجرا است.

مختاری افزود: 57 طرح در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اجرا شده است که شامل 30 طرح صنعتی و 27 طرح انبار و خدماتی است که سه هزار میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به اجرای فاز نخست اجرای طرح گازرسانی به این منطقه، ادامه داد: 10 میلیارد ریال برای اجرای این فاز هزینه می‌شود که امیدواریم تا یک ماه آینده اجرا شود.