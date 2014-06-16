حضور ماهینی در جام جهانی مایه نشاط و امید ورزشکاران بوشهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در پیامی با تبریک حضور حسین ماهینی در تیم ملی و جام جهانی گفت: عضویت غرورآفرین حسین ماهینی در تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و حضور شایسته وی در جام جهانی مایه نشاط و امید ورزشکاران شده است.

وی در این پیام آورده است: عضویت غرورآفرین و امید بخش جنابعالی در تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و حضور درجام جهانی 2014 برزیل را به جنابعالی، خانواده گرانقدر، جامعه فوتبال و مردم شریف استان بوشهر تبریک می‌گویم انشاالله این حضور شایسته مایه نشاط و امید همه ورزشکاران استان برای رسیدن به قله‌های افتخار در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

سالاری افزود: اینجانب حمایت خود از افتخارآفرینان عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی را که مایه نشاط و سلامت اجتماعی است برخود و همه مدیران پرتلاش استان بوشهر واجب می‌دانم و امید دارم و تدبیر خواهیم کرد که بوشهرعزیز جایگاه رفیع خود را درفوتبال کشور که درآغازین روزهای طلوع فوتبال در دنیا خاستگاه فوتبال در گستره ایران بزرگ بوده است بازیابد.

استاندار بوشهر در ادامه بیان داشت: موفقیت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران را در بیستمین دوره مسابقات جام جهانی از درگاه خداوند منان آرزومندم.

راه‌اندازی دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا در استان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: دبیرستان معارف و علوم اسلامی صدرا جامعه را در برابر انحرافات واکسینه می‌کند.

اصغر حصیری بر ضرورت فعالیت و راه‌اندازی دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا در سطح استان تاکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تاکید کرد: در جهانی که پیشرفت صنعتی بشر را مشغول کرده است داشتن رشته معارف اسلامی و تاسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی دبیرستان‌های معارف و علوم اسلامی صدرا گام بلندی در راستای توسعه فرهنگ اسلامی محسوب می‌شود و جامعه را در برابر انحرافات واکسینه می‌کند.

راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی تبلیغی ـ دینی برای فرهنگیان

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی انعقاد تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های فرهنگی را زمینه‌ساز تحقق مدیریت جهادی دانست.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه‌های آموزشی، تبلیغی، علوم قرآنی و گفتمان‌های دینی تاکید کرد و برگزاری گفتمان‌های دینی، فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی و برگزاری دوره‌های تخصصی تربیت مدرس و توسعه دبیرستان‌های معارف و علوم اسلامی استان را از محورهای همکاری تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش عنوان کرد.

وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر آمادگی دارد کارگاه‌های آموزشی ویژه دبیران، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان را راه‌اندازی کند که در این کارگاه‌های آموزشی برای شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.